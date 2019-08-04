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النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو... لكن للغنوشي رأي أخر

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
باب نات - أّكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أنّ نتيجة التصويت داخل مجلس شورى الحركة كانت لصالح الرأي المدافع على ترشيح شخصية من داخل الحركة لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بـ45 صوت مقابل 44 صوتا طالبوا بترشيح شخصية من خارج الحركة .

كما بيّن الهاروني خلال ندوة صحفية اليوم الأحد 4 أوت 2019 أنّ المسألة لم تحسم بعد لأن النظام الداخلي يفرض إتخاذ القرار بأغلبية 50 صوتا وهذا لم يحصل، حسب تعبيره.



وبحسب موقع ''تونس الرقمية'' كانت الأجواء مشحونة أمس بين مجموعة ترى أن المرشح يجب أن يكون من داخل الحركة وبالتحديد عبد الفتاح مورو وبين مجموعة أخرى بقيادة راشد الغنوشي تشدّد على ان المترشح يجب ان يكون من خارج الحركة وبالتحديد يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي.


للغنوشي رأي أخر

بعد التصويت أفرزت النتائج عن تقارب كبير بين المجموعتين حيث صوت 45 % من أعضاء المجلس لصالح المرشح الداخلي للحزب أي عبد الفتاح مورو في حين صوّت 44% لصالح الشاهد إلا أن المكتب التنفيذي برئاسة الغنوشي لم يحترم نتائج هذا التصويت لتزداد الأمور تدهورا..

وقد استنجد الشيخ ومجموعته، الذين يدعمون مشروع مرشح خارجي، بفصل غير معروف من النظام الداخلي للحركة نادرا ما يتم استخدامه، ينص على أنه في مثل هذه الحالة يمكن للمجلس أن يقرر لصالح المرشح بـ 50 صوتًا على الأقل. علما وأنه تم في السابق التصويت على قرارات اخرى بأقل من 50 صوت..

وتسبب هذا الرفض لنتائج التصويت في تأجيج الوضع أكثر، ليسود مناخ من التوتر الشديد والمشادات الكلامية العنيفة بين عناصر المجموعتين.

  
  
     
  
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