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عامر العريض: وعكة صحية تسببت في اضطراب النائب حسين اليحياوي اثناء مداخلته في البرلمان

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - اثارت مداخلة النائب عن حركة النهضة حسين اليحياوي يوم أمس في البرلمان خلال جلسة تأبين الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي. حيث بدا النائب مضطربا وليس في وضعه الطبيعي.

وأكد النائب من نفس الحزب عامر العريض في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك "أن حسين اليحياوي تعرض إلى وعكة صحية أثناء تدخله في الجلسة العامة بسبب الإرهاق وارتفاع ضغط الدم والسكر. وقال العريض إن الأطباء من النواب والذين كانوا حاضرين في الجلسة تفطنوا إلى هذه الوعكة حيث تم نقل اليحياوي على عجل للمستشفى.



  
  
     
  
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