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عبد اللطيف المكي: الغنوشي ضرب المسالتين الديمقراطية والاخلاقية لكن جسم الحركة سليم من تصرفاته

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - اتهم القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي رئيس الحركة راشد الغنوشي بضرب المسالتين الديمقراطية والاخلاقية في الحركة.
واضاف المكي في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" اليوم الخميس " الغنوشي تورط في مسالتين سلبيتين لكن جسم الحركة سليم من تصرفات الغنوشي الذي خرج عن تقاليد الحركة.
وتابع المكي " النهضة ستضع تصرفات راشد الغنوشي بين قوسين متابعا " تصريحاتي ليست في اطار المنافسة مع الغنوشي على رئاسة الحركة".



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 186751

RIADH  (France)  |Jeudi 01 Août 2019 à 16h 23m |           
Rachid El Ghannouchi veut lui aussi mourir président comme BCE, ni plus ni moins.

Karimyousef  (France)  |Jeudi 01 Août 2019 à 16h 15m |           
A son retour en Tunisie en 2011, Ghannouchi a déclaré qu'il n'était intéressé par aucun poste à responsabilité et qu'il ne se représentait à aucune élections.
Voilà,il a changé d'avis au point d'évincer un homme de qualité comme Makki.
Ghannouchi apparaît aujourd'hui comme une personne assoiffé de pouvoir et qui surestime sa popularité.il faut se rendre à l'évidence son choix est une erreur qui peut se révéler fatale pour son parti.
La simple apparition de son nom sur une liste fait fuir les électeurs.

Tuttifrutti  (Singapore)  |Jeudi 01 Août 2019 à 15h 49m |           
ملا كشخة

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 01 Août 2019 à 15h 16m |           
الغنوشي يبيع أولاده من أجل المنصب



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