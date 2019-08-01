عبد اللطيف المكي: الغنوشي ضرب المسالتين الديمقراطية والاخلاقية لكن جسم الحركة سليم من تصرفاته

Jeudi 01 Août 2019



باب نات

- اتهم القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي رئيس الحركة راشد الغنوشي بضرب المسالتين الديمقراطية والاخلاقية في الحركة.واضاف المكي في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" اليوم الخميس " الغنوشي تورط في مسالتين سلبيتين لكن جسم الحركة سليم من تصرفات الغنوشي الذي خرج عن تقاليد الحركة.وتابع المكي " النهضة ستضع تصرفات راشد الغنوشي بين قوسين متابعا " تصريحاتي ليست في اطار المنافسة مع الغنوشي على رئاسة الحركة".