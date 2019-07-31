حافظ السبسي : مرشّح نداء تونس للرئاسة سيكون حسب وصيّة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي

Mercredi 31 Juillet 2019



باب نات

- أكّد الاربعاء 31 جويلية، مدير المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أن حزبه لم يحسم بعد مرشّح للانتخابات الرئاسية المبكّرة.وأشار إلى أن اختيار مرشّح الحركة للرئاسة سيكون استنادا لوصايا الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وقال " الأرجح ان اختيارنا سيحدده وعينا بالمصلحة العليا للوطن وهيبة الدولة ووصايا الرئيس المؤسس ، ولن يكون بعيدا عن دائرة نداء تونس".يذكر أن حافظ في تصريحاته الأخيرة لوسائل الاعلام أفاد بأن الرئيس الراحل ناداه قبل وفاته ومسك يده وتحدث معه وقدّم له وصايا قال إنه سيكشف عنها في الوقت المناسب.