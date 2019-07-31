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حافظ السبسي : مرشّح نداء تونس للرئاسة سيكون حسب وصيّة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - أكّد الاربعاء 31 جويلية، مدير المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أن حزبه لم يحسم بعد مرشّح للانتخابات الرئاسية المبكّرة.
وأشار إلى أن اختيار مرشّح الحركة للرئاسة سيكون استنادا لوصايا الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وقال " الأرجح ان اختيارنا سيحدده وعينا بالمصلحة العليا للوطن وهيبة الدولة ووصايا الرئيس المؤسس ، ولن يكون بعيدا عن دائرة نداء تونس".

يذكر أن حافظ في تصريحاته الأخيرة لوسائل الاعلام أفاد بأن الرئيس الراحل ناداه قبل وفاته ومسك يده وتحدث معه وقدّم له وصايا قال إنه سيكشف عنها في الوقت المناسب.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186684

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 31 Juillet 2019 à 18h 55m |           
النار تخلف الرماد
لا أظن أن المرحوم الباجي تصل به خفة العقل للتوصية بالرئيس المقبل للبلاد
يا حافظ والدك رحمه خرب الحزب و البلاد من اجلك لكن وافته المنية و لم يقدر على تنصيبك و تركيزك
ستنهش في الأيام القادمة كما تنهش الوحوش فرسيتها
ابتعد عن السياسة لفترة ما لعلك تنطلق من جديد
فاتك القطار و بابورك زمر

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 31 Juillet 2019 à 18h 03m |           
الآن ليس غريب ان كل من شخص قريب من الرئيس الراحل له وصية.



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