فيديو اليوم : حافظ يصرخ في وجه القروي، أنا الزعيم والقروي يردّ مانيش خماس عندك أنت وبوك

Samedi 20 Juillet 2019



باب نات

- أعادت السبت 20 جويلية، صفحات الفايسبوك نشر تسريب صوتي لرئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي يعود تاريخه لفيفري 2017 يتحدّث فيه عن حوار جمعه بنجل رئيس الجمهورية حافظ السبسي.وسخر القروي في بداية التسريب الصوتي من الحالة الصحية للرئيس السّبسي كما سخر من نجله حافظ مشيرا إلى أن هذا الأخير يلهث وراء السلطة ويحلم بالرئاسة ومستعد لاستعمال الفوتوشوب والاستظهار بشهائد طبية لوالده حتي يحلّ محلّه.كما أشار القروي خلال التسريب أنه في حوار جمعه بحافظ صرخ هذا الأخير في وجهه قائلا "أنا اسمي قائد السبسي، أنا الزعيم، أنا الزعيم، بابا منّع البلاد إذا تونس متاعي".ويروي القروي أنه ردا على ما قاله حافظ خاطبه باستعمال عبارات نابية وكلام بذيء وقال لحافظ "أنا خدمت بوك، طلّعت بوك وما خذيت شي من عندو، وتو بش نزيد نطلّعك أنت، علاش أنا خمّاس عندكم؟؟".وأشار القروي وفق التسريب إلى أن هذا اللقاء كان بحضور القيادي بحركة نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي الذي كان حاضرا أيضا في اللقاء الذي جمع الجمعة 19 جويلية حافظ بنبيل القروي.يذكر أن هذا اللقاء الأخير الذي جاء قبل ساعات من انتهاء آجال ختم قانون الانتخابات، كان هدفه وفق ما أكّدته عديد المصادر الإعلامية، إبرام صفقة قوامها عدم ختم الرئيس السبسي للقانون الانتخابي مقابل دخول الانتخابات بقائمات مشتركة بين نداء تونس وقلب تونس.تجدر الاشارة إلى أن حافظ وفي مداخلته على قناة الحوار التونسي أكّد لقاؤه بنبيل القروي وزعم أن اللقاء كان عفويا وغير مبرمج نافيا أن يكون له علاقة بموضوع القانون الانتخابي.