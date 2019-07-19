الصافي سعيد: نبيل القروي ''سمسار سياسي'' وكل من يحمل جنسية أجنبية ويتقدم للانتخابات جاسوس

Vendredi 19 Juillet 2019
باب نات - جدد الاعلامي الصافي سعيد الجمعة 19 جويلية في حوار لموقع تونس الرقمية دعمه لإقصاء كل " السماسرة السياسيينّ واستبعادهم من الترشح للانتخابات، ذاكرا كل من نبيل القروي وألفة التراس رئيس جمعية عيش تونسي.
وقال الصافي سعيد " لابد كذلك من منع كل من يحمل جنسية أجنبية الترشح للانتخابات مكا لم يتخلى عنها"، مضيفا " كل من يتقدم للانتخابات و هو يحمل جنسية أجنبية أعتبره جاسوسّ.
وتابع الصافي سعيد " لابد من قوى ثورية ووطنية على رأس السلطة وقطع الطريق أمام الانتهازيين واجب وطني".
وقال الصافي سعيد " لابد كذلك من منع كل من يحمل جنسية أجنبية الترشح للانتخابات مكا لم يتخلى عنها"، مضيفا " كل من يتقدم للانتخابات و هو يحمل جنسية أجنبية أعتبره جاسوسّ.
وتابع الصافي سعيد " لابد من قوى ثورية ووطنية على رأس السلطة وقطع الطريق أمام الانتهازيين واجب وطني".
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|Tunisie
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Par:aziz75 (France )
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