الصافي سعيد: نبيل القروي ''سمسار سياسي'' وكل من يحمل جنسية أجنبية ويتقدم للانتخابات جاسوس

Vendredi 19 Juillet 2019



باب نات

- جدد الاعلامي الصافي سعيد الجمعة 19 جويلية في حوار لموقع تونس الرقمية دعمه لإقصاء كل " السماسرة السياسيينّ واستبعادهم من الترشح للانتخابات، ذاكرا كل من نبيل القروي وألفة التراس رئيس جمعية عيش تونسي.وقال الصافي سعيد " لابد كذلك من منع كل من يحمل جنسية أجنبية الترشح للانتخابات مكا لم يتخلى عنها"، مضيفا " كل من يتقدم للانتخابات و هو يحمل جنسية أجنبية أعتبره جاسوسّ.وتابع الصافي سعيد " لابد من قوى ثورية ووطنية على رأس السلطة وقطع الطريق أمام الانتهازيين واجب وطني".