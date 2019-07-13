مطاعم فاخرة في حلق الوادي تقدّم مأكولات بمياه الآبار !

Samedi 13 Juillet 2019









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أكد مدير عام إدارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية ياسر بن خليفة في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم السبت 13 جويلية 2019 الكشف عن مطعمين بحلق الوادي يستعملان مياه الآبار في الطبخ، وذلك خلال حملة مراقبة نظمتها إدارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية شملت أيضا مناطق المرسي وسيدي بوسعيد وقمرت والعوينة والبحيرة والمنارات والمنازه وأفضت إلى تسجيل 71 مخالفة.وأشار بن خليفة إلى أن أبرز المخالفات تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية لبعض المواد، إضافة إلى استعمال مواد مدعمة في صناعة الأكلات الخفيفة ومواد أولية مجهولة المصدر على غرار اللحوم والأسماك وخضر وغلال، مع غياب الفوترة.المصدر - موزاييك