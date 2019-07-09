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يحدث في تونس : ممرّضة في مستشفى جندوبة تبيع الرضّع بأسعار تتراوح بين 300 و500 دينار!

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - أكّد الثلاثاء 9 جويلية، المندوب الجهوي للصحة بجندوبة محمد رويس أنه تم فتح تحقيق فيما تم تداوله بخصوص بيع رضّع في مستشفى جندوبة من طرف ممرضة بأسعار تتراوح بين 300 و500 دينار.

وصرّح لإذاعة موزاييك أف أم بأنه تم أخذ الأمر بجدية وسيتم التثبت من هذا الموضوع وتم اعلام وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ بالمسألة.


يذكر أنه وفق تحقيق صحفي لمعز السمراني فإن الممرضة المذكورة تختار النساء الحوامل اللواتي يكن تحت الضغط والخوف بسبب علاقاتهم خارج اطار الزواج وتقوم بتوليدهم في المستشفى قبل أن تقوم بإخراج الرضع دون علم الادارة لبيعهم.


  
  
     
  
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Guinee 4 3 1 1 1 1
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Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
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Mali 7 3 2 1 0 4
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Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
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