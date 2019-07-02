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سعيدة قراش : ما فيباليش بسليم الرياحي ولّى طبيب وعبير موسي نشالله هي ما تولّيش رهينة الفوبيا متاعها

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - انتقدت الثلاثاء 2 جويلية، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، تدوينة سليم الرياحي الأخيرة بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والتى تحدّث فيها عن تعرّضه للتسمّم.

وخلال استضافتها على أمواج إذاعة شمس أف أم سخرت سعيدة قراش من تدوينة الرياحي بالقول " ما فيباليش بيه طبيب وفي المستشفى العسكري". وتابعت قائلة " اختصاص سليم الرياحي لا يخول له تقديم معطيات من هذا النوع ومن غير المعقول أن يقوم سياسي بكتابة تدوينة مشابهة".


كما علّقت سعيدة قراش على تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي شكّكت في الرواية الرسمية حول صحة رئيس الجمهورية ووصفته بالرهينة".
وقالت قراش ضاحكة "نشالله هي ما تولّيش رهينة الفوبيا متاعها خاطر أنا الناس الي ولات فجأة ديمقراطيين وثوريين راني أنا ديما نقول مرحبا".



  
  
     
  
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    17:00: Guinée-Bissau - Ghana
    20:00: Mauritanie - Tunisie
    20:00: Angola - Mali
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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