سعيدة قراش : ما فيباليش بسليم الرياحي ولّى طبيب وعبير موسي نشالله هي ما تولّيش رهينة الفوبيا متاعها

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - انتقدت الثلاثاء 2 جويلية، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، تدوينة سليم الرياحي الأخيرة بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والتى تحدّث فيها عن تعرّضه للتسمّم.
وخلال استضافتها على أمواج إذاعة شمس أف أم سخرت سعيدة قراش من تدوينة الرياحي بالقول " ما فيباليش بيه طبيب وفي المستشفى العسكري". وتابعت قائلة " اختصاص سليم الرياحي لا يخول له تقديم معطيات من هذا النوع ومن غير المعقول أن يقوم سياسي بكتابة تدوينة مشابهة".
كما علّقت سعيدة قراش على تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي شكّكت في الرواية الرسمية حول صحة رئيس الجمهورية ووصفته بالرهينة".
وقالت قراش ضاحكة "نشالله هي ما تولّيش رهينة الفوبيا متاعها خاطر أنا الناس الي ولات فجأة ديمقراطيين وثوريين راني أنا ديما نقول مرحبا".
وخلال استضافتها على أمواج إذاعة شمس أف أم سخرت سعيدة قراش من تدوينة الرياحي بالقول " ما فيباليش بيه طبيب وفي المستشفى العسكري". وتابعت قائلة " اختصاص سليم الرياحي لا يخول له تقديم معطيات من هذا النوع ومن غير المعقول أن يقوم سياسي بكتابة تدوينة مشابهة".
كما علّقت سعيدة قراش على تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي شكّكت في الرواية الرسمية حول صحة رئيس الجمهورية ووصفته بالرهينة".
وقالت قراش ضاحكة "نشالله هي ما تولّيش رهينة الفوبيا متاعها خاطر أنا الناس الي ولات فجأة ديمقراطيين وثوريين راني أنا ديما نقول مرحبا".
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 22:41 واخيرا انطفأت نار الفتنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
35°
|33°
|% 23
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|33°-25
|39°-28
|41°-29
|38°-24
|39°-26
Follow @babnet_Tunisie
(138 132) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(100 077) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 560) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 81 341) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 686) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 72 943) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 69 040) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 779) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 846) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 649) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 392) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 555) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 675) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 552) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 466) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 073) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 477) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 257) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 172) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 666) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: زياد كريشان: من يتحدث عن تخطيط النهضة للانقلاب والارهاب وتسميم الرئيس مريض ومهووس ولازمو طبيب