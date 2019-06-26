تعيين بوبكر بن عكاشة مستشارا لدى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Mercredi 26 Juin 2019



باب نات

- افادت قناة التاسعة الأربعاء 26 جوان أنه تّم تعيين الاعلامي بوبكر بن عكاشة مستشارا لدى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بداية من يوم غرة جويلية القادم.وبوبكر متغيب عن برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك منذ يوم الاثنين و بحسب نفس المصدر سيفسر اسباب ذلك في برنامج عبدلي شو تايم غدا الخميس على قناة التاسعة.وعلق بوبكر بن عكاشة بالتدوينة التالية: "سعيد جدا بهذه التجربة مع الهياة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستضيف لي الكثير . شكرا للعميد شوقي الطبيب على الاقتراح ."