Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Amal Hayaty  

تعيين بوبكر بن عكاشة مستشارا لدى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
باب نات - افادت قناة التاسعة الأربعاء 26 جوان أنه تّم تعيين الاعلامي بوبكر بن عكاشة مستشارا لدى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بداية من يوم غرة جويلية القادم.

وبوبكر متغيب عن برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك منذ يوم الاثنين و بحسب نفس المصدر سيفسر اسباب ذلك في برنامج عبدلي شو تايم غدا الخميس على قناة التاسعة.


وعلق بوبكر بن عكاشة بالتدوينة التالية: "سعيد جدا بهذه التجربة مع الهياة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستضيف لي الكثير . شكرا للعميد شوقي الطبيب على الاقتراح ."

  
  
     
  
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Amir1  (United States)  |Mercredi 26 Juin 2019 à 15h 45m |           
هيئة مكافحة الفساد التي تجمع المعلومات المالية لكل المسؤولين و الموظفين لم تنشر قائمة أسماء
من أودع ملفه لديها ولا نعرف من من الكبارامتنع عن التعاون معها ولم يصرح ولا احد يعلم ما
يدور داخلها وهل من رقابة عليها ... وهل نفذت العقوبات على الممتنعين؟؟؟
وبما ان أهم رهان هو رهان الحرب على الفساد والرشوة...فلا احد يعتقد أن أي كراكوز تلفزة
معروف باصطفافه لجهة دون جهة قادر على المساعدة في هذه المسألة

Moutawassity  (Tunisia)  |Mercredi 26 Juin 2019 à 15h 44m |           
هل أنجزت هذه الهيئة ورئسها ملفا واحدا للفساد الذي ينخر البلاد ؟ أنا لا أعلم ؛ الثقة في هذه الهيئة مهتزّة ويضاف لها هذا الشخص الذي يعرف بتعصبه الإديولوجي الأعمــي !!!!! أنا لا أدري

Shadow  (Tunisia)  |Mercredi 26 Juin 2019 à 15h 10m |           
Et pourquoi ce bon homme. Pourquoi n est pas moi ou tout autre tunisien?



Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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