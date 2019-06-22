الصحبي بن فرج للتونسيين: تعلموا الصمود و السيادة الوطنية من الدرس الإيراني

Samedi 22 Juin 2019
باب نات - قال النائب الصحبي بن فرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان على التونسيين والعالم التعلم من الدرس والصمود الايراني في الصراع مع الولايات المتحدة الاميركية.
وكتب الصحبي بن فرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك: "شعب انتفض على احدى أعتى الدكتاتوريات وأكثرها وحشية في التاريخ ومن لا يعرف ذاك يراجع تاريخ السافاك البوليس السياسي لشاه إيران
ايران ، دولة خرجت من دور العمالة للولايات المتحدة وخدمة مصالحها والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل ومن لا يعرف ذلك فليتذكر أن ايران كانت تلقّب بشرطي الخليج
إيران ومن الْيَوْمَ الاول سحبت اعترافها بإسرائيل وسلّمت السفارة الصهيونية في طهران الى ياسر عرفات وأطلقت عليها سفارة فلسطين،
خاضت إيران حرب مدمرة ضد العراق بتحريض خليجي وأمريكي وغربي، وأسست المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) ودعمت حركات المقاومة في فلسطين وخاصة في غزة
خاضت حربا بالوكالة ضد الوجود الامريكي في العراق، وكانت شريكا فعليا لسوريا خلال الحرب الكونية عليها، وكانت احد شركاء النصر الاستراتيجي العظيم في سوريا
عندما إغتالت إسرائيل ضباطا إيرانيين في سوريا، قامت إيران بقصف العمق الإسرائيلي بصواريخ باليستية، وابتلعت اسرائيل الضربة والاهانة لاول مرة في تاريخها
إقتصاديا، كانت طيلة ثلاثين سنة تحت حصار اقتصادي شامل ونفطي بالخصوص بقرار أمريكي مدعوم من الامم المتحدة تحت عنوان البرنامج النووي الإيراني
إيران الْيَوْمَ قوة إقتصادية وعلمية واستراتيجية كبرى تقوم باسقاط طائرة أمريكية اخترقت أجواءها على ارتفاع 14 الف متر، بصاروخ إيراني صُنع بتكنولوجيا إيرانية(مجهولة الى حد الان) ، ولم يملك دونالد ترامب سوى التراجع المهين عن الرد عسكريا على الاهانة الإيرانية رغم ثلاثة أيام من التهديد وخطاب حافة الهاوية الذي جعل العالم يحبس انفاسه ، باستثناء إيران، تاركا حلفاءه العرب في التسلل
الدرس الإيراني يتلخص في اجتماع عقيدة سياسية وطنية قوية وقيادة سياسية صارمة ورؤية جيوسياسية واضحة وتأطير شعبي واسع وعزيمة صلبة وعلم وعمل وصبر استراتيجي عظيم
أخيرا، دونالد ترامب يغرّد استعداده للتفاوض مع إيران بلا شروط، المشكل.... أن إيران هي التي ترفض وتشترط إعادة الالتزام الامريكي بالاتفاق النووي الذي نقضه ترامب."
وكتب الصحبي بن فرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك: "شعب انتفض على احدى أعتى الدكتاتوريات وأكثرها وحشية في التاريخ ومن لا يعرف ذاك يراجع تاريخ السافاك البوليس السياسي لشاه إيران
ايران ، دولة خرجت من دور العمالة للولايات المتحدة وخدمة مصالحها والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل ومن لا يعرف ذلك فليتذكر أن ايران كانت تلقّب بشرطي الخليج
إيران ومن الْيَوْمَ الاول سحبت اعترافها بإسرائيل وسلّمت السفارة الصهيونية في طهران الى ياسر عرفات وأطلقت عليها سفارة فلسطين،
خاضت إيران حرب مدمرة ضد العراق بتحريض خليجي وأمريكي وغربي، وأسست المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) ودعمت حركات المقاومة في فلسطين وخاصة في غزة
خاضت حربا بالوكالة ضد الوجود الامريكي في العراق، وكانت شريكا فعليا لسوريا خلال الحرب الكونية عليها، وكانت احد شركاء النصر الاستراتيجي العظيم في سوريا
عندما إغتالت إسرائيل ضباطا إيرانيين في سوريا، قامت إيران بقصف العمق الإسرائيلي بصواريخ باليستية، وابتلعت اسرائيل الضربة والاهانة لاول مرة في تاريخها
إقتصاديا، كانت طيلة ثلاثين سنة تحت حصار اقتصادي شامل ونفطي بالخصوص بقرار أمريكي مدعوم من الامم المتحدة تحت عنوان البرنامج النووي الإيراني
إيران الْيَوْمَ قوة إقتصادية وعلمية واستراتيجية كبرى تقوم باسقاط طائرة أمريكية اخترقت أجواءها على ارتفاع 14 الف متر، بصاروخ إيراني صُنع بتكنولوجيا إيرانية(مجهولة الى حد الان) ، ولم يملك دونالد ترامب سوى التراجع المهين عن الرد عسكريا على الاهانة الإيرانية رغم ثلاثة أيام من التهديد وخطاب حافة الهاوية الذي جعل العالم يحبس انفاسه ، باستثناء إيران، تاركا حلفاءه العرب في التسلل
الدرس الإيراني يتلخص في اجتماع عقيدة سياسية وطنية قوية وقيادة سياسية صارمة ورؤية جيوسياسية واضحة وتأطير شعبي واسع وعزيمة صلبة وعلم وعمل وصبر استراتيجي عظيم
أخيرا، دونالد ترامب يغرّد استعداده للتفاوض مع إيران بلا شروط، المشكل.... أن إيران هي التي ترفض وتشترط إعادة الالتزام الامريكي بالاتفاق النووي الذي نقضه ترامب."
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: الصحبي بن فرج للتونسيين: تعلموا الصمود و السيادة الوطنية من الدرس الإيراني