مدينة العلوم تنظم مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس من 15 الى 17 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69834991b97186.04572163_ojegknlqfphim.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 16:28
      
نظم مدينة العلوم مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس، من 15 الى 17 فيفري الجاري بالمركب الشبابي حي بني زهيرة والمنطقة الاثرية بطينة

ويندرج هذا المهرجان في اطار الجهود الرامية الى تبسيط العلوم ونشرها وتعميم الثقافة العلمية والابتكار لدى مختلف فئات المجتمع

وعلى كامل التراب التونسي

وتهدف هذه التظاهرة الى بناء ثقافة علمية وطنية تقوم على روح التعاون والمنهج التشاركي فضلا عن تعزيز علوم القرب الذي يساهم

في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في تونس

ويتضمن البرنامج محاضرة حول الكواكب العملاقة وعروض بالقبة الفلكية وورشات علمية في الرياضيات وعلوم الفلك والبيئة والتغيرات المناخية وسهرة فلكية خاصة لرصد هلال شهر رمضان ومشاهدة كوكب المشتري وكوب زحل
