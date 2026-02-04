مدينة العلوم تنظم مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس من 15 الى 17 فيفري 2026

نظم مدينة العلوم مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس، من 15 الى 17 فيفري الجاري بالمركب الشبابي حي بني زهيرة والمنطقة الاثرية بطينةويندرج هذا المهرجان في اطار الجهود الرامية الى تبسيط العلوم ونشرها وتعميم الثقافة العلمية والابتكار لدى مختلف فئات المجتمعوعلى كامل التراب التونسيوتهدف هذه التظاهرة الى بناء ثقافة علمية وطنية تقوم على روح التعاون والمنهج التشاركي فضلا عن تعزيز علوم القرب الذي يساهمفي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في تونسويتضمن البرنامج محاضرة حول الكواكب العملاقة وعروض بالقبة الفلكية وورشات علمية في الرياضيات وعلوم الفلك والبيئة والتغيرات المناخية وسهرة فلكية خاصة لرصد هلال شهر رمضان ومشاهدة كوكب المشتري وكوب زحل