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الحقائق الأربع : ''swaggman'' متحيّل على طريقة عادل الدريدي وسلب أحد ضحاياه 600 ألف أورو

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
باب نات - كشف الخميس 20 جوان، تحقيق للحقائق الأربع أن الشخصية المثيرة للجدل "swaggman" متحيّل على طريقة "عادل الدريدي الذي سجن بتهمة التحيل وتبييض الأموال من خلال شركته "يسر للتنمية".

وحسب التحقيق فإن "swaggman" تحيّل على أكثر من 26 شخص من جنسيات أجنبية مختلفة، في مبالغ بالعملة الأجنبية تراوحت بين 6000 دولار و75 ألف دولار حيث يقنع ضحاياه بتحويل مبالغ مالية إليه وايهامهم بأنه سيتم استثمارها قبل ارجاعها لصاحبها مع نسبة من الأرباح.
وأفاد محامي عدد من الضحايا عماد القاسمي أنه تم في فرنسا تأسيس جمعية الدفاع عن ضحايا "swaggman" وكشف أن هذا الأخير سلب أحد ضحاياه مبلغا قدره 600 ألف أورو وبيّن أن






  
  
     
  
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