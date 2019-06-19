المكلف بجمعية خليل في القيروان يكشف: اكياس المساعدات تحوي بيانات حول الاشخاص القادرين على التصويت لنبيل القروي

Mercredi 19 Juin 2019



باب نات

- كشف رياض السبوعي المكلف بجمعية خليل لمدير قناة نسمة نبيل القروي ان بعض الأكياس التي يعتقد الكثير انها تحوي مساعدات تحوي ظروفا حول مراكز الاقتراع والأشخاص القادرين على التصويت.ونشر السبوعي مسودة لمجموعة من الأسئلة حول إمكانية انتخاب نبيل القروي وهل سيقوم الشخص الذي تحصل على مساعدات بالتسجيل في الانتخابات المقبلة.وتابع المتحدث " نبيل القروي يمنح دينارين للشخص الذي يقوم بالتوجه للمناطق الفلاحية لاقناع المواطنين للتصويت مضيفا " المواطن الذي يتم اقناعه يتحصل على كيس يحوي مساعدات بقيمة 50 دينار في حين يتحصل من اقنعه على دينارين.