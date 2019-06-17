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الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل بفستان فاضح في اختتام أسبوع الموضة

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - أثارت الأحد 16 جوان الممثلة مريم بن شعبان الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بحضورها بفستان فاضح في اختتام اسبوع الموضة بتونس.
ووجّه عديد النشطاء عديد عبارات السب والشتم لمريم بن شعبان في حين أشار أن بن شعبان تتعمّد في عديد المناسبات إثارة الجدل حتى تكون محور اهتمام الرأي العام مذكّرين بمشاجرتها الشهيرة مع مريم بن مولاهم على هامش الدورة 27 لأيام قرطاج المسرحية.




  
  
     
  
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