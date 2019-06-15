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سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي الفهري ل 49 بالمائة من أسهم قناة التاسعة

Samedi 15 Juin 2019

Samedi 15 Juin 2019
باب نات - على خلفية اعلان سامي الفهري عبر فيديو نشره على أنستغرام اليوم السبت 15 جوان 2019، أنّه بصدد إتمام إجراءات شراء 49 بالمائة من من أسهم قناة التاسعة كانت على ملك لطفي شرف الدين.

كتب الاعلامي سمير الوافي التدوينة التالية :
"أغلب العناوين حتى في مواقع كبيرة تقول " سامي الفهري يشتري رسميا 49 % من قناة التاسعة "...مع فيديو يعلن ذلك...لكن هناك مغالطة واضحة للرأي العام...ولن يصدق تلك العناوين الكاذبة سوى الأغبياء...والحقيقة كما جاءت في الفيديو...هي أن سامي الفهري يريد الشراء وشرف الدين يريد البيع...ولكن الاجراءات القانونية تتطلب موافقة مالك الاغلبية اي ال51%...وهو صاحب القرار الأخير والمتحكم في كل شيء...ومن حقه ان يرفض الصفقة ويشتري هو أسهم شرف الدين وتنتهي أحلام اليقظة...فلا بيع ولا شراء بدون موافقة مالكي ال51%...اذن العنوان الصحيح والدقيق بدون مغالطة...هو ان سامي وشرف الدين بدؤوا في الاجراءات...والقرار الاخير الآن ومصير ال49 % في يد من يملكون ال51%...وأمامهم أربعة أشهر ليقرروا...والسؤال الحاسم : هل سيتركون سامي الفهري يشتري ما يريد ويربح التحدي أم ينفذون حقهم ويشترون هم ما عرضه شرف الدين للبيع وينتهي حلم سامي في لحظة !؟؟؟...انه تحدي كبير...والأيام بيننا لنعرف الاجابة النهائية فلا تتسرعوا بعناوين خادعة وكاذبة...😉 لأن الجواب واضح ومتوقع...🙂"




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184009

Lechef  ()  |Samedi 15 Juin 2019 à 16h 45m |           
Très bien fait !



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