النهضة تحيّ '''فرنسا الصديقة'' و تسجّل بارتياح التقدير الذي تحظى به لديها

Mercredi 22 Mai 2019



باب نات

- قالت الاربعاء 22 ماي، حركة النهضة إنها تسجّل بارتياح الذي تحظى به التجربة الديمقراطية التونسيّة وحركة النهضة لدى كل الأطراف التي أمكن لرئيس الحركة مقابلتها والاجتماع بها وذلك خلال الزيارة التّي أدّاها الى الجمهورية الفرنسيّة الأسبوع الماضي.ووجّهت الحركة في بيانها على اثر انعقاد مكتبها التنفيذي الثلاثاء 21 ماي، التحية لجمهورية فرنسا الصديقة "على حرصها الشديد والمتواصل لدعم التجربة الديمقراطية التونسية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".وفي علاقة بالانتخابات القادمة عبّرت الحركة عن تقديرها للنتائج التي حققتها حملة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 وذلك بالتوفق الى تسجيل ما يزيد عن مليون ناخب جديد بالسجلات الانتخابية وحذّرت في المقابل من خطورة مساعي بعض الأطراف الأجنبية التدخل في الشأن الداخلي لتونس قصد التأثير على الانتخابات.كما عبّرت النهضة عن استعداها للانخراط في كل مبادرة او مدونة سلوك من شانها ضمان المنافسة الشفافة والانتخابات النزيهة والمسؤولة وتدعم التعددية والتنوع وترتقي بمستوى الحملات الانتخابية بعيدا عن الشعبويّة وتوظيف وسائل غير مشروعة.