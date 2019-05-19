فيديو اليوم: الراقصة والطوبال

Dimanche 19 Mai 2019
باب نات - ردّ النائب عن حركة نداء تونس سفيان طوبال على الفيديو الذي تداولته صفحات التواصل الاجتماعي ويظهر فيه وهو يلقي الأموال في ملهى ليلي بجمهورية مصر.
وعمّق ردّ سفيان طوبال الجدل أكثر ما دفع بالنائب الى حذف التدوينة التي جاء فيها الردّ.
وعمّق ردّ سفيان طوبال الجدل أكثر ما دفع بالنائب الى حذف التدوينة التي جاء فيها الردّ.
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Par:karimyousef (France )
Sur:لماذا يخشون محاكمة قتلة صالح بن يوسف ؟