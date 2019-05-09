سعيد الجزيري يوجه للهيكا نقدا لاذعا عن بلاغها الأخير

Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - وجه صاحب إذاعة القرآن الكريم نقدا لاذعا عن بلاغها الأخير الذي يطالب فيه إذاعة القرآن الكريم بالتوقف عن البث قيل حجز معداتها.
وبين سعيد الجزيري أطوار خلافاته مع الهيكا في أروقة القضاء ويتنتقد إذاعة موزاييك التي تهلل لهذا القرار ويصفها بإعلام العار.
كما وصف سعيد الجزيري الهايكا بغير القانونية والمتحدية للقضاء العدلي وأحكامه.
Credits Radio Coran FM
وكانت الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وجهت إنذارا بالتوقف الفوري عن البث لقناتي "نسمة" و"الزيتونة" ولإذاعة "القرآن الكريم"، قبل اتخاذ الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم.
اقرأ أيضا: الشيخ الجزيري يرد على ال HAICA وعلى اذاعة موزاييك
وبين سعيد الجزيري أطوار خلافاته مع الهيكا في أروقة القضاء ويتنتقد إذاعة موزاييك التي تهلل لهذا القرار ويصفها بإعلام العار.
كما وصف سعيد الجزيري الهايكا بغير القانونية والمتحدية للقضاء العدلي وأحكامه.
Credits Radio Coran FM
وكانت الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وجهت إنذارا بالتوقف الفوري عن البث لقناتي "نسمة" و"الزيتونة" ولإذاعة "القرآن الكريم"، قبل اتخاذ الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم.
اقرأ أيضا: الشيخ الجزيري يرد على ال HAICA وعلى اذاعة موزاييك
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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