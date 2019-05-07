بالفيديو... الإعلامي عادل بوهلال يقع في شراك الكاميرا الخفية

Mardi 07 Mai 2019
باب نات - وقع الإعلامي الرياضي عادل بوهلال في فخ الكاميرا الخفية "fbi " التي تعرض على قناة قرطاج + بمشاركة الاعلامي معز بن غربية.
يتمثل موضوع الكاميرا الخفية في تمكن قوات أميركية من إحباط هجوم ارهابي على القناة التي تستضيف السفير الأميركي المزعوم.
وتقوم القوات الأميركية بحماية السفير ونقل الضيف وهو عادل بوهلال الى غرفة يتضح انها مكان اعتقال احد الإرهابيين الذي يهدد بتفجير نفسه.
يتمثل موضوع الكاميرا الخفية في تمكن قوات أميركية من إحباط هجوم ارهابي على القناة التي تستضيف السفير الأميركي المزعوم.
وتقوم القوات الأميركية بحماية السفير ونقل الضيف وهو عادل بوهلال الى غرفة يتضح انها مكان اعتقال احد الإرهابيين الذي يهدد بتفجير نفسه.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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