مؤشر الدول الجيدة 2019 : تونس في المرتبة الـ62 عالميا

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - حلّت تونس في المرتبة الـ62 عالمياً من أصل 153 دولة في مؤشر الدول الجيدة لسنة 2019 ، الذي يرصد مساهمة البلدان في تحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع الإنساني، بناء على مجموعة من البيانات التي توفرها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وغيرهما من المنظمات.
وعلى الصعيد المغاربي، احتلت تونس المرتبة الأولى في المنطقة، يليها المغرب في المركز 77 عالميا، متبوعا بالجزائر التي صُنفت في المركز 132، تليها موريتانيا التي احتلت الرتبة 151 عالمياً، ثم ليبيا في الرتبة 152.
أما على صعيد القارة الإفريقية فقد احتلت جنوب إفريقيا الصدارة (الرتبة 47)، ثم موريشيوس (الرتبة 48)، فكينيا (الرتبة 55)، وأوغندا (الرتبة 56)، فضلا عن تونس (الرتبة 62)، وكذا مالاوي (الرتبة 65)، ثم السنغال (الرتبة 75).
وفي تصنيف البلدان على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وضع المؤشر الدولي الإمارات العربية المتحدة في المقدمة، إذ احتلت المركز 52 عالميا، متبوعة بإسرائيل في المركز 53، ثم تونس باحتلالها المركز 62، ثم الكويت التي حازت المركز 67 عالمياً.
وتصدرت فنلندا المؤشر العالمي، ثم هولندا وإيرلندا، فالسويد وألمانيا، لتأتي الدنمارك في المركز السادس دوليا؛ في حين حلّت فرنسا في المركز التاسع عالميا، تليها إسبانيا.
ويسعى المؤشر سالف الذكر إلى تقييم مساهمة الدول في خدمة الصالح العام الإنساني على المستوى الدولي.
وعلى الصعيد المغاربي، احتلت تونس المرتبة الأولى في المنطقة، يليها المغرب في المركز 77 عالميا، متبوعا بالجزائر التي صُنفت في المركز 132، تليها موريتانيا التي احتلت الرتبة 151 عالمياً، ثم ليبيا في الرتبة 152.
أما على صعيد القارة الإفريقية فقد احتلت جنوب إفريقيا الصدارة (الرتبة 47)، ثم موريشيوس (الرتبة 48)، فكينيا (الرتبة 55)، وأوغندا (الرتبة 56)، فضلا عن تونس (الرتبة 62)، وكذا مالاوي (الرتبة 65)، ثم السنغال (الرتبة 75).
وفي تصنيف البلدان على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وضع المؤشر الدولي الإمارات العربية المتحدة في المقدمة، إذ احتلت المركز 52 عالميا، متبوعة بإسرائيل في المركز 53، ثم تونس باحتلالها المركز 62، ثم الكويت التي حازت المركز 67 عالمياً.
وتصدرت فنلندا المؤشر العالمي، ثم هولندا وإيرلندا، فالسويد وألمانيا، لتأتي الدنمارك في المركز السادس دوليا؛ في حين حلّت فرنسا في المركز التاسع عالميا، تليها إسبانيا.
ويسعى المؤشر سالف الذكر إلى تقييم مساهمة الدول في خدمة الصالح العام الإنساني على المستوى الدولي.
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Par:citoyenlibre (France )
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