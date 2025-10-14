Babnet   Latest update 21:09 Tunis

صندوق النقد الدولي يتوقع ان تبلغ نسبة النمو في تونس 2،5 بالمائة سنة 2025 و 2،1 بالمائة سنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eea2af5a9e09.20430545_pjfhloqkgmnie.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 20:18 قراءة: 1 د, 29 ث
      
توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2,5 بالمائة سنة 2025، لتنخفض إلى 2,1 بالمائة سنة 2026، وذلك وفق ما ورد في تقريره حول « آفاق الاقتصاد العالمي » الصادر اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للتقرير ذاته، من المنتظر أن يبلغ معدل التضخم في تونس 5,9 بالمائة سنة 2025 و6,1 بالمائة سنة 2026، في حين يُتوقع أن يستقر عجز الميزانية عند 3,1 بالمائة سنة 2025 و3,3 بالمائة سنة 2026 من الناتج الداخلي الخام.



توقعات عالمية حذرة

وأشار الصندوق إلى أنه قام بمراجعة توقعاته للنمو العالمي نحو الارتفاع الطفيف مقارنة بتقرير أفريل 2025، لكنها تظل أقل من المستويات المسجلة في أكتوبر 2024، قبل مراجعة التوجهات الاستراتيجية الكبرى.

ويتوقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 3,3٪ سنة 2024 إلى 3,2٪ سنة 2025، ثم 3,1٪ سنة 2026، موزعة بين 1,5٪ في الدول المتقدمة و4٪ في الأسواق الناشئة والدول النامية.

أما معدل التضخم العالمي، فمن المنتظر أن ينخفض إلى 4,2٪ سنة 2025 و3,7٪ سنة 2026، مع استمرار تفاوت المستويات بين الاقتصادات الكبرى، إذ يتوقع أن يبقى التضخم أعلى من الهدف في الولايات المتحدة، مقابل استقرار نسبي في بقية المناطق.

تباطؤ المبادلات التجارية العالمية

وأشار التقرير إلى أن المبادلات التجارية العالمية ستنمو بنسبة 2,9٪ في المتوسط بين 2025 و2026، وهي نسبة أقل من 3,5٪ المسجلة سنة 2024، نتيجة تراجع هوامش الأرباح واستمرار تفتت التجارة العالمية.

تحذيرات وتوصيات

ونبّه الصندوق إلى إمكانية مراجعة آفاق النمو نحو الانخفاض بسبب استمرار حالة عدم اليقين وتصاعد النزعات الحمائية وضعف سوق العمل في عدد من الدول. كما حذر من أن هشاشة المالية العمومية واضطرابات الأسواق المالية قد تشكل تهديدًا لاستقرار الاقتصاد العالمي.

ودعا صندوق النقد الدولي صانعي القرار إلى اتخاذ إصلاحات شفافة ومستدامة لإعادة دفع النمو، مشددًا على أهمية تعزيز استقلالية البنوك المركزية وتوسيع الهوامش المالية، إضافة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتفعيل الدبلوماسية التجارية بالتوازي مع سياسات الاقتصاد الكلي.


