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الطرابلسي: لا تغيير في إجراءات فتح المطاعم السياحية في رمضان

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
أكّد وزيرالسياحة روني الطرابلسي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 2 ماي 2019، بأنه لا يوجد أي تغيير في الاجراءات ​​​​​​المتعلّقة بفتح بعض المطاعم السياحية خلال شهر رمضان المعظم.




Credits Mosaique FM

وشدّد على هامش إشرافه على مجلس جهوي للسياحة في سوسة، على أهمية هذا الاجراء في ظل الانتعاشة التي تشهدها المناطق السياحية

  
  
     
  
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