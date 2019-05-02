الطرابلسي: لا تغيير في إجراءات فتح المطاعم السياحية في رمضان

Jeudi 02 Mai 2019









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أكّد وزيرالسياحة روني الطرابلسي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 2 ماي 2019، بأنه لا يوجد أي تغيير في الاجراءات ​​​​​​المتعلّقة بفتح بعض المطاعم السياحية خلال شهر رمضان المعظم.وشدّد على هامش إشرافه على مجلس جهوي للسياحة في سوسة، على أهمية هذا الاجراء في ظل الانتعاشة التي تشهدها المناطق السياحية