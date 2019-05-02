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رؤوف الرقيق يستقيل من نداء تونس

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - أعلن عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة نداء تونس والمنسّق الجهوي للحزب بنابل رؤوف الرقيق عن استقالته من النداء.
وأكد الرقيق الطبيب الجراح في طب العيون، أنه سيتفرغ لحياته المهنية ولعمله، بعيدا عن عالم السياسة.

ولرؤوف الرقيق عدة بحوث علمية قام بها في السنوات الأخيرة في مجال طب العيون والتي توّجت بحصول تونس على خمسة براءات اختراع دولية تمّ تسجيلها لأوّل مرّة بكلّ من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان و دول أوروبية، وتتعلق بأدوية جديدة تنتجها شركة تونسية.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181627

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 02 Mai 2019 à 09h 17m |           
الخبر لم يذكر نداء المنستير أو نداء الحمامات .



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