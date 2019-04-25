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خميس قسيلة للشاهد: ارفع ميليشياتك الفايسبوكية عنا

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - اتهم الناشط السياسي والقيادي في البديل التونسي خميس قسيلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتجنيد ميليشيات فايسبوكية لتشويه خصومه السياسيين.
واضاف خميس قسيلة في مداخلته عبر امواج راديو " الديوان اف ام" ان مفدي المسدي وراء تلك الخطط القذرة لتشويه الخصوم.

وتابع خميس قسيلة موجها كلامه للشاهد " بن علي لم يخفني فما بالك بيوسف الشاهد متابعا " ربي يسترك تونس من تجاوزات يوسف الشاهد.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181183

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 25 Avril 2019 à 17h 34m |           
الغريب والعجيب في العناوين منذ مدة تحول المعارضة من مهاجمة النهضة لاستهداف الشاهد .فهل يكون الورقة الرابحة ؟



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