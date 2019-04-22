الغنوشي : عندي ثقة أن الشعب سيعطي في 2019 الأغلبية للنهضة كما فعل في 2011

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن لديه ثقة في أن الشعب أعطى الأغلبية للنهضة في 2011 وليس هناك مبرر أن يتراجع عن هذا الأمر في انتخابات 2018.
وفي تصريح لصحيفة القدس العربي في عددها الصادر الاثنين 22 أفريل، برّر الغنوشي ثقته بأن النهضة أوفت بما وعدت به وأوصلت البلاد إلى حالة استقرار دستوري، ووضعت القطار على السكة وفق تعبيره.
كما تحدّث الغنوشي عن التوافق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وجدّد تأكيده على أن النهضة لم تقطع التوافق مع الرئيس السبسي وحزب نداء تونس مشيرا إلى أن الحكومة الحالية حكومة توافقية.
وفي تصريح لصحيفة القدس العربي في عددها الصادر الاثنين 22 أفريل، برّر الغنوشي ثقته بأن النهضة أوفت بما وعدت به وأوصلت البلاد إلى حالة استقرار دستوري، ووضعت القطار على السكة وفق تعبيره.
كما تحدّث الغنوشي عن التوافق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وجدّد تأكيده على أن النهضة لم تقطع التوافق مع الرئيس السبسي وحزب نداء تونس مشيرا إلى أن الحكومة الحالية حكومة توافقية.
En continu
- 00:36 تونس و أبرهة الأشرم..
- Hier 23:33 قفصة : العثور على جثة بجبل عرباطة
- Hier 21:29 قفصة: تسجيل رجة ارضية بالقطار
- Hier 18:22 هل بدأ التعاون بين قرطاج+ و قناة التاسعة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:36
|04:01
|
30°
|25°
|% 23
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|25°-12
|23°-14
|30°-14
|25°-15
|23°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 60 970) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 51 046) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 50 902) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 46 540) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 46 323) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 45 718) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 532) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 010) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 431) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 119) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 537) عبير موسى امام القضاء
( 37 450) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 910) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 951) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 872) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 074) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 783) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 762) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 088) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 834) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:kamelnet ( )
Sur:بعد الحصار: قطر تتصدر قائمة أغنى الدول في العالم لعام 2019!!