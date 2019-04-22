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الغنوشي : عندي ثقة أن الشعب سيعطي في 2019 الأغلبية للنهضة كما فعل في 2011

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن لديه ثقة في أن الشعب أعطى الأغلبية للنهضة في 2011 وليس هناك مبرر أن يتراجع عن هذا الأمر في انتخابات 2018.

وفي تصريح لصحيفة القدس العربي في عددها الصادر الاثنين 22 أفريل، برّر الغنوشي ثقته بأن النهضة أوفت بما وعدت به وأوصلت البلاد إلى حالة استقرار دستوري، ووضعت القطار على السكة وفق تعبيره.


كما تحدّث الغنوشي عن التوافق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وجدّد تأكيده على أن النهضة لم تقطع التوافق مع الرئيس السبسي وحزب نداء تونس مشيرا إلى أن الحكومة الحالية حكومة توافقية.

  
  
     
  
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