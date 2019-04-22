مقداد السهيلي : برشا في المعارضة يقوموا العشية مثمولين يسبّوا في النهضة ومشكلتهم القهاوي في رمضان

Lundi 22 Avril 2019



باب نات

- استنكر لأحد 21 فريل، كرونيكور برنامج وحش الشاشة على قناة التاسعة مقداد السهيلي غياب حزب قوي قادر على مواجهة حركة النهضة واحداث التوازن في المشهد السياسي.وهاجم السهيلي حسن بن عثمان الذي كان حاضرا في البرنامج وانتقد تخصّص بعض الأطراف في المعارضة في سب النهضة قائلا "حتى بعض الأحزاب الضعيفة ولاّت تسب في النهضة بش تثبت وجودها".وتابع قائلا "في عوض يخدموا على رواحهم ويأسسوا حزب قويّ لاهيين بالقعدات ويقوموا العشية مثمولين يسبّوا في النهضة ويخلقو في قضايا هامشية هاو حلّو القهاوي في رمضان هاو مساواة في الميراث".