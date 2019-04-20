زياد الهاني: القضاء لم يكن عليه فتح تحقيق في مقتل مهرب بتهمة القتل العمد

Samedi 20 Avril 2019



باب نات

- دعا الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك الى قبضة امنية مشددة في مواجهة الاحتجاجات والشغب في المنطقة على خلفية مقتل مهرب برصاص قوات الامن.وقال زياد الهاني ان القضاء جانب الصواب في فتح تحقيق في مقتل المهرب بتهم القتل العمد." ما يجري في فريانة إجرام في حق الوطن.كل من لا يمتثل لإشارة التوقف الصادرة له من السلط الأمنية أو العسكرية أو الديوانية، يعتبر هدفا مشروعا لإطلاق النار. فالتهديدات الإرهابية التي تترصد بلادنا، تلزم قواتنا المسلحة بالتصدي الفوري لكل محاولة اختراق لحواجزها أو امتناع عن تنفيذ تعليماتها.التداخل بين الإرهاب والتهريب يجعلهما وجهان لعملة واحدة. وأعمال الشغب الحاصلة في فريانة توجب التعامل معها بقبضة من حديد، وإخراس كل من يسعى لتبريرها، بالوسائل القضائية، إعلاء لسلطة القانون ومنعا لانهيار كيان الدولة.النيابة العمومية بالقصرين جانبت في تقديري الصواب بإذنها فتح تحقيق بشبهة القتل العمد.. فمساندتنا لقواتنا المسلحة التي تحمينا، والتصدي للمخربين والمجرمين والفوضويين من أدعياء النضال، واجب وطني."