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زياد الهاني: القضاء لم يكن عليه فتح تحقيق في مقتل مهرب بتهمة القتل العمد

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
باب نات - دعا الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك الى قبضة امنية مشددة في مواجهة الاحتجاجات والشغب في المنطقة على خلفية مقتل مهرب برصاص قوات الامن.

وقال زياد الهاني ان القضاء جانب الصواب في فتح تحقيق في مقتل المهرب بتهم القتل العمد.


وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" ما يجري في فريانة إجرام في حق الوطن.
كل من لا يمتثل لإشارة التوقف الصادرة له من السلط الأمنية أو العسكرية أو الديوانية، يعتبر هدفا مشروعا لإطلاق النار. فالتهديدات الإرهابية التي تترصد بلادنا، تلزم قواتنا المسلحة بالتصدي الفوري لكل محاولة اختراق لحواجزها أو امتناع عن تنفيذ تعليماتها.
التداخل بين الإرهاب والتهريب يجعلهما وجهان لعملة واحدة. وأعمال الشغب الحاصلة في فريانة توجب التعامل معها بقبضة من حديد، وإخراس كل من يسعى لتبريرها، بالوسائل القضائية، إعلاء لسلطة القانون ومنعا لانهيار كيان الدولة.
النيابة العمومية بالقصرين جانبت في تقديري الصواب بإذنها فتح تحقيق بشبهة القتل العمد.. فمساندتنا لقواتنا المسلحة التي تحمينا، والتصدي للمخربين والمجرمين والفوضويين من أدعياء النضال، واجب وطني."

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 180874

Karimyousef  (France)  |Samedi 20 Avril 2019 à 14h 41m |           
Mais ce heni délire complètement,le besoin d'autorité et de respect de la loi exigent une ouverture d'enquête judiciaire pour déterminer les circonstances exactes dans lesquelles un individu a perdu la vie.
La justice tunisienne a entièrement raison d'avoir ouvert une enquête pour que la loi reste la règle dans ce pays

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 20 Avril 2019 à 13h 47m |           
ألف تحية وتحية الى الجميع والبداية ويا للأسف الشديد مع هذه الدعوة الصادمة لاطلاق يد المؤسسة الأمنية لتنفيذ الاعدام على عين المكان على كل مواطن لا يمتثل لأوامر العون بالتوقف . في حين أن المطلوب هو تكثيف الدورات التدريبية والاستفادة من التجارب المقارنة للدول المتقدمة للقبض على هؤلاء الرافضين للتوقف أحياءا وسالمين ما لم يحمل أحدهم سلاحا ثم تقديمهم الى القضاء . فهذه الدعوة الشاذة ستحول الساحة
لرعاة بقر وهنود حمر .



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