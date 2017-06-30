وصفه بأنه أسوأ رئيس حكومة : حمادي الجبالي يرد على المنصف المرزوقي

وفي ما يلي نص التدوينة.
إلى رفيق الدرب... ولو لحين... قبل الثورة وبعدها
السيد الرئيس محمد المنصف المرزوقي
ترددت كثيرا في الردّ على ما قلتَه في برنامج ''شاهد على العصز'... فبحثتُ لك عن سبب فلم أجد الّا:
معذرة إن كنتُ ظلمتك بشيء
وأَعذرك إن قلتَ شيئًا ليس فِيَّ
فقط أريد أن أهمس لك... لأنّي لا أحذق الصِّياح.
وأخلاقي تأبى عليّ الشّتيمة.
أقول لك:
• كنت أنتظر منك الرِّفعة إلى موقع وأمانة رجل الدّولة
• وإني والله مهموم بمشاغل شعبنا وبمصائب أمتنا وفي استغفار ان كنتُ مقصّرا في خدمتهما.
ما دون ذلك فهو الى زوال.
Publié le:2017-06-30 14:29:30
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur: عبير موسي تطالب الشاهد بفتح تحقيق جدي حول تمويل دولة قطر لحزب النهضة