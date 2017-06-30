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وصفه بأنه أسوأ رئيس حكومة : حمادي الجبالي يرد على المنصف المرزوقي

Vendredi 30 Juin 2017
بــاب نــات - نشر رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي اليوم الجمعة 30 جوان 2017، تدوينة على صفحته بالفايسبوك ردّ من خلالها على حوار الرئيس السابق المنصف المرزوقي في برنامج ''شاهد على العصر '' على قناة الجزيرة أين صرّح أن حمادي الجبالي أسوأ رئيس حكومة عمل في فترة الترويكا



وفي ما يلي نص التدوينة.

إلى رفيق الدرب... ولو لحين... قبل الثورة وبعدها

السيد الرئيس محمد المنصف المرزوقي
ترددت كثيرا في الردّ على ما قلتَه في برنامج ''شاهد على العصز'... فبحثتُ لك عن سبب فلم أجد الّا:
معذرة إن كنتُ ظلمتك بشيء
وأَعذرك إن قلتَ شيئًا ليس فِيَّ
فقط أريد أن أهمس لك... لأنّي لا أحذق الصِّياح.
وأخلاقي تأبى عليّ الشّتيمة.
أقول لك:
• كنت أنتظر منك الرِّفعة إلى موقع وأمانة رجل الدّولة
• وإني والله مهموم بمشاغل شعبنا وبمصائب أمتنا وفي استغفار ان كنتُ مقصّرا في خدمتهما.
ما دون ذلك فهو الى زوال.

Publié le:2017-06-30 14:29:30

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1 de 1 commentaires pour l'article 144709

Rommen  (Tunisia)  |Vendredi 30 Juin 2017 à 15h 48m |           
المرزوقي مثقف
المرزوقي لم يفهم أن حركة النهضة ديمقراطية
المرزوقي لم يستطع ان يبتعد عن الأفكار اليسارية
المرزقي لم يفهم أن العالم تغير
المرزقي لم يفهم أن وصوله إلى الحكم كان بالنهضة (فهو إذا من فئة من يأكل في الغلة و يسب في الملة)
المرزوقي خائن لم يقف مع النهضة زمن الشدة مثله مثل بن جعفر
المرزوقي لم يفهم أن نتائجه في رئاسية 2014 كانت رفضا للمنافسين الذين امامه و لأنه أقل سوءا
و بالتالي المرزقي من أكبر الجهال
المرزوقي طورطور بالأدلة و ليس بالابتلاء
يا طورطور، عندما لم تنسحب بعد نتائج 2014 و بدأت تتخبط لاهثا كالكلب وراء الكرسي ستنزل إلى مزبلة التاريخ
( هذا بالرغم أنني كنت احترمه)
الجبالي لم ينجح و لم يسمح له لينجح لكن رده على الطورطور من شيمة الكبار



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