بسيس: إعلام حفتر يهدف لإقحامنا في أزمة الخليج

Lundi 19 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-19 15:51:11

- أكد برهان بسيّس المكلف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 19 جوان 2017 ان النداء يتعرض لحملة تشويه منذ 6 اشهر.ونفى بسيس تورط النداء في الحصول على تمويلات من المتهمين بالفساد والمهربين كما نفى حصول محمد الناصر على تمويل من رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل.وأكد بسيس ان ما نشره موقع المرصد اليوم الليبي حول مضمون اللقاء الذي جمع قيادات عسكرية ليبية وقيادات من نداء تونس، "مدسوس ولا صلة له بالواقع " مؤكدا أن رئاسة الجمهورية على علم باللقاء.وأضاف بسيس أن اللقاء تم "في وضح النهار وبطريقة علنية" وليس سريا البتة، وأن نداء تونس لا ينشر بلاغات حول "لقاءات غير رسمية".وقال بسيس "يوجد من يريد إقحامنا في معركة الخليج" مضيفا "عملية تسريب هذا الاجتماع العادي والروتيني تقف وراءها الجبهة الشرقية الليبية المنخرطة في المعركة الخليجية .