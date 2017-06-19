Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Araka 3asia El Dam3  
Politique

بسيس: إعلام حفتر يهدف لإقحامنا في أزمة الخليج

Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات - أكد برهان بسيّس المكلف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 19 جوان 2017 ان النداء يتعرض لحملة تشويه منذ 6 اشهر.
ونفى بسيس تورط النداء في الحصول على تمويلات من المتهمين بالفساد والمهربين كما نفى حصول محمد الناصر على تمويل من رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل.

وأكد بسيس ان ما نشره موقع المرصد اليوم الليبي حول مضمون اللقاء الذي جمع قيادات عسكرية ليبية وقيادات من نداء تونس، "مدسوس ولا صلة له بالواقع " مؤكدا أن رئاسة الجمهورية على علم باللقاء.

وأضاف بسيس أن اللقاء تم "في وضح النهار وبطريقة علنية" وليس سريا البتة، وأن نداء تونس لا ينشر بلاغات حول "لقاءات غير رسمية".


وقال بسيس "يوجد من يريد إقحامنا في معركة الخليج" مضيفا "عملية تسريب هذا الاجتماع العادي والروتيني تقف وراءها الجبهة الشرقية الليبية المنخرطة في المعركة الخليجية .


Publié le:2017-06-19 15:51:11

rtt-76a67a02dfd51c3ff692aaf693b91039-2017-06-19 15:51:11
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 144284

Mahdibey  (Tunisia)  |Lundi 19 Juin 2017 à 16h 22m |           
إذا ثمّة شخصان ربحتهم نداء تونس من بين الأشخاص التي انتدبتهم أخيرا فهما يرهان بسيّس بدرجة أولى و خالد شوكات بدرجة ثانيّة. ههههههههههههه



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12682,1

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,76033 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   737,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144284 678|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires