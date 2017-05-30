سالم الأبيض: أتحدى يوسف الشاهد أن ينشر تقارير هيئات الرقابة

Mardi 30 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 15:07:22

- تحدى النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة الشعب سالم الأبيض اليوم الثلاثاء 30 ماي خلال تدخله في جلسة عامة رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن ينشر تقارير هيئات الرقابة التابعة لرئاسة الحكومة ووزارتي المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية لمعرفة الفاسدين من غير المورطين في الفساد.كما طالب سالم الأبيض بتكوين لجنة تحقيق في الاتهامات الموجهة للنواب حول شبهات فساد قبل الذهاب الى القضاء.