فوربس: خروج ثلاثة مدراء في "إنفيديا" من قائمة المليارديرات

كوليت كريس وجاي بوري وبروك سيويل



أسهم "إنفيديا" تنخفض 31 بالمائة عن ذروتها



سبعة مليارديرات تكبدوا خسائر



استقالة هوانغ



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