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فوربس: خروج ثلاثة مدراء في "إنفيديا" من قائمة المليارديرات

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 11:02 قراءة: 1 د, 41 ث
      
فقد ثلاثة من كبار المدراء السابقين والحاليين في شركة "إنفيديا" لقب الملياردير نتيجة انخفاض أسهم الشركة على خلفية فضيحة تتعلق برئيسها السابق جنسن هوانغ.


وأفادت بذلك مجلة "فوربس"، وذكرت أن ستة من كبار المدراء وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين في شركة إنفيديا تكبدوا خسائر فادحة أيضاً؛ حيث تراجعت ثروتهم الإجمالية بمقدار 5,6 مليار دولار، لتصل إلى نحو 21 مليار دولار في المجموع، وخروج ثلاثة منهم من قائمة المليارديرات.
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كوليت كريس وجاي بوري وبروك سيويل

وذكرت المجلة أن الحديث يدور عن المديرة المالية لشركة إنفيديا كوليت كريس، التي تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، ونائب الرئيس التنفيذي السابق للعمليات الدولية جاي بوري، الذي يشغل حالياً منصب مستشار، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة إنفيديا بروك سيويل.


وتمتلك كريس وسيويل حصة تبلغ 0,018 بالمائة من أسهم الشركة لكل منهما، بينما يمتلك بوري حصة تبلغ 0,015 بالمائة، إلا أن الثلاثة تكبدوا خسائر بلغت 300 مليون دولار لكل منهم، مما أدى إلى تراجع ثروة كل واحد إلى 900 مليون دولار.

أسهم "إنفيديا" تنخفض 31 بالمائة عن ذروتها

وبحسب معطيات المجلة، انخفضت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 11 بالمائة منذ اعتراف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بـالعلاقة خارج نطاق الزواج، وبنسبة 31 بالمائة عن ذروتها في أكتوبر.

وأدى هذا التراجع إلى انخفاض ثروة هوانغ بمقدار 62 مليار دولار لتستقر عند 145 مليار دولار، مما أخرجها من قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم.

سبعة مليارديرات تكبدوا خسائر

وتشير مجلة فوربس إجمالاً إلى سبعة مليارديرات في شركة إنفيديا تكبدوا خسائر، ومن بينهم أيضاً عضو مجلس الإدارة مارك ستيفنز، الذي تراجعت ثروته بمقدار ملياري دولار، وتينش كوكس، الذي خسر 2,2 مليار دولار، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز.

استقالة هوانغ

أعلنت شركة إنفيديا يوم الخميس الماضي استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من منصبيه كـرئيس ومدير تنفيذي، وسط فضيحة تتعلق بـعلاقته الوثيقة بـامرأة تُدعى أليس هوانغ، يُزعم أنها تعمل لصالح الحكومة الصينية.

ونفت وزارة الخارجية الصينية مزاعم "التجسس الصيني" في قضية إنفيديا، واصفةً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.

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