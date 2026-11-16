بكالوريا... نبذة تاريخية عن البكالوريا في تونس
نورالدين بن منصور
ظهرت شهادة "البكالوريا" بشكلها المعروف في القرن التاسع عشر، وتحديداً في عام 1808، حين قام نابليون بإصلاح النظام التعليمي الفرنسي بهدف إعداد النخب المستقبلية للإمبراطورية. فأنشأ المدارس الثانوية (الليسي) وأعاد إحياء الكليات التي كانت قائمة في ظل "النظام القديم" (Ancien Régime) والتي تعود جذورها إلى القرن الثالث عشر. وكانت جامعة باريس آنذاك أول جامعة في أوروبا تستخدم مصطلح "البكالوريا" (baccalauréat) للإشارة إلى درجة علمية وسيطة تسبق الحصول على "درجة الماجستير في الفنون" أو درجات الدكتوراه في القانون واللاهوت والطب.
معنى بكالورياالمعنى الأصلي لكلمة بكالوريا هو كما يلي:
- "Bacca" (باكا): وتعني الثمرة أو الحبة
- "Laureus" (لاوريوس): وتعني نبات الغار (وهو نبات كان مكرساً للإله أبولو، ويُعد رمزاً لـلمجد والانتصار والمعرفة)
في الأصل، كان المصطلح يشير حرفياً إلى "ثمرة الغار" (bacca laurea)، وذلك في إشارة إلى إكليل الغار المزين بـالثمار، الذي كان يُوضع على رؤوس الخريجين الجدد في جامعات العصور الوسطى كعلامة على التكريم.
ونظراً للأهمية المحورية لـلثقافة اليونانية-الرومانية في تلك المناهج التعليمية، فإن مصطلح "البكالوريا" جذوره العبارة اللاتينية "bacca laurea" تعني "إكليل الغار". وكان هذا الإكليل في العصور القديمة رمزاً لـلنصر والاستحقاق والحكمة لمن يرتديه، كما كان الحال مع جويليةس قيصر. وفي عهد الإمبراطورية الأولى بقيادة نابليون، تحولت هذه الشهادة إلى درجة علمية معتمدة من الدولة، تُثبت إتمام المرحلة الثانوية وتُتيح الالتحاق بـلتعليم العالي.
إكليل الغار أي "رند" باللهجة التونسيةكلمة باكالوريا في الأصل متكونة من كلمة باكا التي أصلها فنيقي قرطاجي عربي – باقة – ولوريا أي «إكليل الغار» أي رند باللهجة التونسية، وهذا يعني أن كلمة بكالوريا تعني باقة إكليل الغار – الرند.
تاريخ البكالوريا في تونسينقسم تاريخ شهادة البكالوريا في تونس إلى مرحلتين رئيسيتين: الحقبة الاستعمارية، وما تلاها من مرحلة الاستقلال وصولاً إلى العصر الحديث.
الحقبة الاستعمارية (1891–1956): البكالوريا الفرنسية1891: إرساء نظام البكالوريا في تونس، وذلك بعد عشر سنوات من بدء الحماية الفرنسية (1881).
الاستقلال و"تونسة" التعليم (1957)31 ماي 1957: إجراء أول دورة لامتحان البكالوريا في تونس المستقلة، حيث بلغ عدد المترشحين المسجلين 1900 مترشح، نجح منهم 600.
الإصلاح الوطني: وضعت البلاد حداً لـلنموذج التعليمي المستمد كلياً من فرنسا (المتروبول)، وذلك لبناء نظام تربوي يتلاءم مع الواقع المحلي ويخدم السيادة الوطنية.
ظهرت شهادة "البكالوريا" بشكلها المعروف في القرن التاسع عشر، وتحديداً في عام 1808، حين قام نابليون بإصلاح النظام التعليمي الفرنسي بهدف إعداد النخب المستقبلية للإمبراطورية. فأنشأ المدارس الثانوية (الليسي) وأعاد إحياء الكليات التي كانت قائمة في ظل "النظام القديم" (Ancien Régime) والتي تعود جذورها إلى القرن الثالث عشر. وكانت جامعة باريس آنذاك أول جامعة في أوروبا تستخدم مصطلح "البكالوريا" (baccalauréat) للإشارة إلى درجة علمية وسيطة تسبق الحصول على "درجة الماجستير في الفنون" أو درجات الدكتوراه في القانون واللاهوت والطب.
معنى بكالورياالمعنى الأصلي لكلمة بكالوريا هو كما يلي:
- "Bacca" (باكا): وتعني الثمرة أو الحبة
- "Laureus" (لاوريوس): وتعني نبات الغار (وهو نبات كان مكرساً للإله أبولو، ويُعد رمزاً لـلمجد والانتصار والمعرفة)
في الأصل، كان المصطلح يشير حرفياً إلى "ثمرة الغار" (bacca laurea)، وذلك في إشارة إلى إكليل الغار المزين بـالثمار، الذي كان يُوضع على رؤوس الخريجين الجدد في جامعات العصور الوسطى كعلامة على التكريم.
ونظراً للأهمية المحورية لـلثقافة اليونانية-الرومانية في تلك المناهج التعليمية، فإن مصطلح "البكالوريا" جذوره العبارة اللاتينية "bacca laurea" تعني "إكليل الغار". وكان هذا الإكليل في العصور القديمة رمزاً لـلنصر والاستحقاق والحكمة لمن يرتديه، كما كان الحال مع جويليةس قيصر. وفي عهد الإمبراطورية الأولى بقيادة نابليون، تحولت هذه الشهادة إلى درجة علمية معتمدة من الدولة، تُثبت إتمام المرحلة الثانوية وتُتيح الالتحاق بـلتعليم العالي.
إكليل الغار أي "رند" باللهجة التونسيةكلمة باكالوريا في الأصل متكونة من كلمة باكا التي أصلها فنيقي قرطاجي عربي – باقة – ولوريا أي «إكليل الغار» أي رند باللهجة التونسية، وهذا يعني أن كلمة بكالوريا تعني باقة إكليل الغار – الرند.
تاريخ البكالوريا في تونسينقسم تاريخ شهادة البكالوريا في تونس إلى مرحلتين رئيسيتين: الحقبة الاستعمارية، وما تلاها من مرحلة الاستقلال وصولاً إلى العصر الحديث.
الحقبة الاستعمارية (1891–1956): البكالوريا الفرنسية1891: إرساء نظام البكالوريا في تونس، وذلك بعد عشر سنوات من بدء الحماية الفرنسية (1881).
الاستقلال و"تونسة" التعليم (1957)31 ماي 1957: إجراء أول دورة لامتحان البكالوريا في تونس المستقلة، حيث بلغ عدد المترشحين المسجلين 1900 مترشح، نجح منهم 600.
الإصلاح الوطني: وضعت البلاد حداً لـلنموذج التعليمي المستمد كلياً من فرنسا (المتروبول)، وذلك لبناء نظام تربوي يتلاءم مع الواقع المحلي ويخدم السيادة الوطنية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339809