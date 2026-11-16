بكالوريا... نبذة تاريخية عن البكالوريا في تونس

معنى بكالوريا



إكليل الغار أي "رند" باللهجة التونسية



تاريخ البكالوريا في تونس



الحقبة الاستعمارية (1891–1956): البكالوريا الفرنسية



الاستقلال و"تونسة" التعليم (1957)



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