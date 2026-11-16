تأجيل محاكمة سليم شيبوب إلى 30 نوفمبر المقبل بعد جلبه إلى المحكمة

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال سليم شيبوب ومتهم آخر مشمول معه بالتتبع، إلى جلسة يوم 30 نوفمبر المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.وقد تم جلب سليم شيبوب إلى جلسة المحاكمة، فيما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة أمام هيئة الدائرة الجنائية بطلباته المدنية.ويُذكر أن سليم شيبوب محال في القضية الحالية بحالة سراح، في حين أنه موقوف على ذمة قضية أخرى.