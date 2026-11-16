محمد صالح العيّاري: تصريحات وزيرة المالية بشأن الأموال المدّخرة أُخرجت من سياقها..

"اللي عندو فلوس مخبية يخرجها"



أكدأن، التي دعت فيهاإلىوالمساهمة بها في دعم، تموأوضح، خلالفي برنامجعلى إذاعة، أنكانت تقصد أساساً، وليسالذين يدخرون أموالهم بصفةوأضاف أنلتعزيزلا يكمن في توجيهإلى، بل في العمل علىضمنوكانتقد دعت خلالخُصصت لمناقشة، يوم، إلى مساهمةفي دعم، قائلة:وجاءترداً على تساؤلات عدد منبشأن ارتفاع، الذي بلغ، وفقالمقدمة خلال، نسبةمن إجماليوأشارتإلى أنتمثلمن، داعية إلىخارجلـالذين لا يصرّحون بـوقد أثارتتفاعلاً واسعاً، خاصة في ظل ما اعتبره متابعونإلىلاستخداملدعم، قبل أن يوضحأنهوالتي تنشط خارجأومن