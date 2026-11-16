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محمد صالح العيّاري: تصريحات وزيرة المالية بشأن الأموال المدّخرة أُخرجت من سياقها..

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 09:17 قراءة: 1 د, 24 ث
      
أكد الخبير في الاقتصاد والجباية محمد صالح العيّاري أن تصريحات وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، التي دعت فيها التونسيين إلى إخراج الأموال التي يدخرونها والمساهمة بها في دعم موارد الدولة، تم تأويلها بشكل خاطئ وإخراجها من سياقها.


وأوضح العيّاري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الوزيرة كانت تقصد أساساً العاملين في القطاع الموازي والأشخاص المتهربين من دفع الضرائب، وليس عموم المواطنين الذين يدخرون أموالهم بصفة عادية.


وأضاف أن الحل الجذري لتعزيز موارد الدولة لا يكمن في توجيه الدعوات العامة إلى المواطنين، بل في العمل على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي وإدماج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة ضمن الدورة الرسمية.


"اللي عندو فلوس مخبية يخرجها"

وكانت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي قد دعت خلال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، إلى مساهمة المواطنين في دعم موارد الدولة، قائلة: «كل واحد لازم يمد يدو يعاون بلادو، واللي عندو فلوس مخبية يخرجها».

وجاءت تصريحات الوزيرة رداً على تساؤلات عدد من النواب بشأن ارتفاع الضغط الجبائي، الذي بلغ، وفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة، نسبة 91,4 بالمائة من إجمالي موارد الدولة.

وأشارت الخالدي إلى أن الموارد الجبائية تمثل 91,4 بالمائة من موارد الدولة، داعية إلى إدماج الأموال المدخرة خارج الدورة الاقتصادية وتسوية الوضعيات الجبائية لـلأشخاص الذين لا يصرّحون بـمداخيلهم.

وقد أثارت تصريحات الوزيرة تفاعلاً واسعاً، خاصة في ظل ما اعتبره متابعون دعوة إلى المواطنين لاستخدام مدخراتهم الخاصة لدعم مالية الدولة، قبل أن يوضح العيّاري أن المقصود هو الفئات التي تنشط خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية أو تتهرب من واجباتها الجبائية.

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