دوري الأمم الأوروبية: إنقلترا وفرنسا وبلجيكا تحجز مقاعدها في ربع النهائي.. وإسبانيا تودّع دور المجموعات بخسارة أمام الإنجليز

شهدت منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مساء الأحد، مواجهات مثيرة أسفرت عن تأهل منتخبات إنقلترا وفرنسا وبلجيكا إلى الدور ربع النهائي، فيما خطف المنتخب الإنجليزي الأضواء بفوزه على مضيفه الإسباني في مدريد بنتيجة 3-2.حقق المنتخب الإنجليزي فوزاً ثميناً على نظيره الإسباني بنتيجة 3-2، في المباراة التي احتضنها ملعب «رياض ميتروبوليتانو» بالعاصمة مدريد، ليحسم صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على المنتخب الإسباني الذي أنهى دور المجموعات بالرصيد نفسه.ووضع المنتخب الإنجليزي حداً لسلسلة إسبانيا الخالية من الهزائم، والتي امتدت إلى 43 مباراة متتالية في مختلف المسابقات.وسجل هاري كين الهدف الأول لإنقلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يضيف إزري كونسا الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 53، ثم عزز بن وايت التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 58.وتعقدت مهمة المنتخب الإنجليزي بعد طرد إليوت أندرسون في الدقيقة 64، إثر عرقلته لامين يامال داخل منطقة الجزاء، ليحصل المنتخب الإسباني على ركلة جزاء سجل منها ميكيل أويارزابال هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65.وأضاف البديل نيكو ويليامز الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 75، بعد تمريرة من لامين يامال، لكن تألق الحارس الإنجليزي جيمس ترافورد حال دون إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بفوز إنقلترا 3-2.وفي بوردو، حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، إثر فوزه على نظيره التركي بهدفين مقابل هدف واحد، ليحسم صدارة المجموعة الأولى.وافتتح الفرنسيون التسجيل في الدقيقة 47 بهدف عكسي سجله المدافع التركي أميرهان توبجو في مرماه، تحت ضغط جيريمي جاكيه، قبل أن يضيف إيلي جونيور كروبي الهدف الثاني في الدقيقة 80، مسجلاً أول أهدافه بقميص المنتخب الفرنسي.وسجل عبد الكريم بردقجي هدف تركيا الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، فيما أُلغي هدف سابق للمنتخب التركي سجله أردا غولر بداعي التسلل.وخاض المنتخب الفرنسي المباراة في ظل عدد من الغيابات، أبرزها المهاجم دزيري دوي بسبب انزعاج عضلي، في حين استعاد كيليان مبابي شارة القيادة ومكانه في خط الهجوم، إلى جانب مايكل أوليس وبرادلي باركولا.من جهته، انتزع المنتخب البلجيكي بطاقة العبور إلى ربع النهائي، عقب فوزه العريض على ضيفه الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي احتضنها ملعب الملك بودوان بالعاصمة بروكسل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.وبادر المنتخب الإيطالي بالتسجيل عن طريق بيو إسبوزيتو في الدقيقة 11، غير أن بلجيكا قلبت النتيجة سريعاً، حيث أدرك ماكسيم دي كويبر التعادل في الدقيقة 15، ثم أضاف ناتان نغوي الهدف الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يعزز جيريمي دوكو التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 26.واختتم دييغو موريرا رباعية المنتخب البلجيكي في الدقيقة 80، ليحقق منتخب بلاده فوزه الرابع في دور المجموعات وينهي المنافسات في المركز الثاني بمجموعته، ضامناً التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجه أحد المنتخبات المتصدرة لمجموعاتها.وبهذه النتائج، تأكد تأهل منتخبات إنقلترا وفرنسا وبلجيكا إلى الدور ربع النهائي، في انتظار استكمال بقية مواجهات المسابقة وتحديد ملامح الأدوار الإقصائية.