تأجيل محاكمة الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنقل وآخرين إلى 10 ديسمبر المقبل
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم تأخير محاكمة الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي وعدد من المتهمين الآخرين المشمولين معه بـالتتبع، من بينهم أعضاء بالجامعة، إلى يوم 10 ديسمبر المقبل، لانتظار مآل الطعن بالتعقيب.
وحضرت متهمة واحدة، في حين لم يحضر بقية المظنون فيهم.
ويتعلق الملف بشبهات فساد مالي وإداري بـالجامعة العامة للنقل، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
وحضرت متهمة واحدة، في حين لم يحضر بقية المظنون فيهم.
ويتعلق الملف بشبهات فساد مالي وإداري بـالجامعة العامة للنقل، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
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