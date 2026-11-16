الثلاثاء 17 نوفمبر.. محاضرة علمية بكلية العلوم بتونس حول الفصال العظمي وهشاشة العظام

تحتضن، كلية العلوم بتونس، الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، محاضرة علمية بعنوان "الفصال العظمي وهشاشة العظام ... فهم أفضل من أجل وقاية أنجع وعلاج أفضل"، وذلك بمبادرة من مخبر علم الفطريات والأمراض والمؤشرات الحيوية.وتؤثث هذه المحاضرة الأستاذة المحاضرة المبرزة في اختصاص أمراض الروماتيزم بكلية الطب بتونس، الدكتورة مروى سلومة اللطيم، حيث ستسلط الضوء على المرضين من حيث سبل الوقاية وطرق التشخيص والتكفل الطبي والعلاجي.وينتظم هذا اللقاء العلمي، الذي سيكون مفتوحا للعموم، على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الأستاذ علي الحيلي بكلية العلوم بتونس، حيث سيمثل فرصة لتبادل المعارف ومناقشة التحديات المرتبطة بالفصال العظمي وهشاشة العظام واستعراض سبل الوقاية منهما وتحسين التكفل بالمصابين بهما.