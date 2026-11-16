فيلم "عالحافة" لسحر العشي يتوج بجائزة وردة الصحراء الذهبية ضمن المهرجان الدولي للسينما في الصحراء
تحصّل الفيلم التونسي "عالحافة" لـلمخرجة سحر العشي على جائزة وردة الصحراء الذهبية ضمن فعاليات الدورة الثالثة لـلمهرجان الدولي للسينما في الصحراء، التي انتظمت بـقبلي من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وفضلاً عن الجائزة الأولى، تُوّج العمل أيضاً بـجائزة الجمهور. وجاء هذا التتويج على أساس معالجة الفيلم لـموضوع يُصنّف ضمن التابوهات الاجتماعية التي قلّ طرحها، وهو "حياة المرأة العاملة التونسية التي تتعرّض للتحرّش من قِبَل الرجال"، وذلك حسب ما جاء في بلاغ الإعلان عن قائمة المتوجين.
قائمة الأفلام المتوّجةوتتوزع قائمة الأفلام المتوّجة كالتالي:
- جائزة وردة الصحراء الذهبية: فيلم "عالحافة" لـلمخرجة سحر العشي من تونس
- جائزة وردة الصحراء الفضية: فيلم "كومبوكا ماييني إيلي" (KUMBUKA MAENE ELI) لـلمخرج لوبي إيكوسيمبا من الكونغو
- جائزة وردة الصحراء البرونزية: فيلم "آلة الغسيل" (WASHING MACHINE) لـلمخرج أناند سينغ تشوهان من الهند
- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "فولات" (VOLAT) لـلمخرج علي رضا زارعي من إيران
وتم منح جائزة أحسن فيلم في مسابقات الشباب لـرباب بن رحومة عن فيلمها "مريم".
تكريمات وندواتوشهدت فعاليات المهرجان عرض باقة من الأعمال السينمائية واللقاءات الحوارية التي طرحت مستجدات السينما في تونس والعالم، بمشاركة سينمائيين وفنانين من تونس وعدد من البلدان العربية والأجنبية.
وشهدت الدورة تكريم الفنان صلاح مصدق والمخرج إبراهيم اللطيف، فضلاً عن تكريم رمزي لـلمسرحي التونسي الراحل محمد الخامس شود.
وفضلاً عن الجائزة الأولى، تُوّج العمل أيضاً بـجائزة الجمهور. وجاء هذا التتويج على أساس معالجة الفيلم لـموضوع يُصنّف ضمن التابوهات الاجتماعية التي قلّ طرحها، وهو "حياة المرأة العاملة التونسية التي تتعرّض للتحرّش من قِبَل الرجال"، وذلك حسب ما جاء في بلاغ الإعلان عن قائمة المتوجين.
قائمة الأفلام المتوّجةوتتوزع قائمة الأفلام المتوّجة كالتالي:
- جائزة وردة الصحراء الذهبية: فيلم "عالحافة" لـلمخرجة سحر العشي من تونس
- جائزة وردة الصحراء الفضية: فيلم "كومبوكا ماييني إيلي" (KUMBUKA MAENE ELI) لـلمخرج لوبي إيكوسيمبا من الكونغو
- جائزة وردة الصحراء البرونزية: فيلم "آلة الغسيل" (WASHING MACHINE) لـلمخرج أناند سينغ تشوهان من الهند
- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "فولات" (VOLAT) لـلمخرج علي رضا زارعي من إيران
وتم منح جائزة أحسن فيلم في مسابقات الشباب لـرباب بن رحومة عن فيلمها "مريم".
تكريمات وندواتوشهدت فعاليات المهرجان عرض باقة من الأعمال السينمائية واللقاءات الحوارية التي طرحت مستجدات السينما في تونس والعالم، بمشاركة سينمائيين وفنانين من تونس وعدد من البلدان العربية والأجنبية.
وشهدت الدورة تكريم الفنان صلاح مصدق والمخرج إبراهيم اللطيف، فضلاً عن تكريم رمزي لـلمسرحي التونسي الراحل محمد الخامس شود.
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