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البطولة الختامية للتنس :زفيريف يتغلب على الصاعد خودار محققا فوزه الأول

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 09:02 قراءة: 1 د, 21 ث
      
تغلب المصنف الأول عالميا ألكسندر زفيريف بسهولة على اللاعب الصاعد رافائيل خودار بمجموعتين متتاليتين مساء الأحد، محققا ⁠بذلك فوزه الأول في دور المجموعات في مستهل البطولة الختامية لاتحاد لاعبي التنس المحترفين في تورينو.
وحقق الألماني، الفائز مرتين بالبطولة الختامية للموسم التي تضم أفضل ​ثمانية لاعبين، كسرا للإرسال في كل مجموعة ليحسم الفوز بنتيجة 6-4 و6-4 على الإسباني البالغ من ⁠العمر 20 عاما، الذي قدم موسما أولا مذهلا في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين وارتقى من منتصف المراكز المئة الأولى ⁠إلى أول عشرة مراكز في أقل من 12 شهرا.

لكن خودار لم يستطع فعل الكثير للتغلب على إرسال زفيريف القوي، وحصل اللاعب الأكثر خبرة في البطولات الختامية، إذ يخوض مباراته رقم 31، على كسر للإرسال ليتقدم 4-3 بضربة خلفية رائعة على طول الخط.
وحظي الإسباني بفرصتين نادرتين لكسر الإرسال عندما كانت النتيجة 5-4 لصالح منافسه، لكنه لم يستطع استغلال أي منهما. ​وبدلا من ذلك، حسم زفيريف المجموعة في الشوط التالي، وحقق كسرا مبكرا للإرسال في المجموعة الثانية ليتقدم 3-1.

ولم يواجه أي صعوبة بعد ذلك، حيث حافظ على إرساله بسهولة ‌ليحقق فوزه الأول في مجموعة جون مكنرو.
وقال زفيريف "أعتقد أنها كانت مباراة جيدة. لا أعتقد أنها كانت مثالية، لكنها بداية ممتازة للبطولة.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، اضطر بن شيلتون المصنف الرابع عالميا، ووصيف بطل أمريكا المفتوحة لهذا العام، إلى بذل جهد كبير للتغلب على الفرنسي أرتور فيس بنتيجة 6-2 و3-6 و6-3 في وقت متأخر من مساء الأحد.
ولم يستغرق شيلتون وقتا طويلا للتعافي، فتقدم بنتيجة 3-صفر، ثم سدد ضربتين ساحقتين متتاليتين ‌ليحصل على ⁠نقطة حسم المباراة بعد ذلك بقليل.
وحقق شيلتون فوزه الأول في مشاركته الثانية على التوالي في البطولة عندما أخطأ فيس في ضربة أمامية لتذهب إلى الشبكة.

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