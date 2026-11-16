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تصفيات كأس أمم إفريقيا: المنتخب التونسي يلاحق الانتصار في مواجهة مصيرية أمام المنتخب الليبي

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 10:44 قراءة: 2 د, 0 ث
      
يواجه المنتخب التونسي، غداً الثلاثاء بـملعب طرابلس انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً، نظيره الليبي لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لـتصفيات كأس إفريقيا للأمم، حاملاً لواء الانتصار خياراً وحيداً للإبقاء على آمال التأهل للنهائيات الإفريقية التي لم يغب عنها "نسور قرطاج" منذ دورة تونس 1994.


وتمثل المباراة، رغم صعوبتها، فرصة لأبناء المدرب معين الشعباني لـرد الفعل واستعادة ثقة ورضا الشارع الرياضي التونسي، في ظل سلسلة النتائج السلبية، ومن ذلك غياب الانتصار في آخر 9 مباريات، حيث يعود آخر فوز له إلى يوم 29 مارس من العام الجاري أمام منتخب هايتي بنتيجة (1 – 0).


متذيل ترتيب المجموعة الثامنة

ويكتسي لقاء الغد أهمية بالغة بعدما وجدت العناصر الوطنية نفسها متذيلة لترتيب المجموعة الثامنة بعد تعادلين في ملعب حمادي العقربي برادس أمام كل من أوغندا بنتيجة 1 – 1 وبوتسوانا بنتيجة 2 – 2، وخسارة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس أمام المنتخب الليبي بنتيجة صفر – 2.


العلامة الكاملة في المباريات الثلاث المتبقية

ولتحقيق مراده بكسب ورقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم للمرة 23 في تاريخه، يتعين على المنتخب التونسي حسابياً تحقيق العلامة الكاملة في جميع مبارياته الثلاث المتبقية.

17 مشاركة متتالية

ورغم أن المنتخب التونسي – الذي توّج بـكأس إفريقيا للأمم في 2004 ويملك الرقم القياسي الإفريقي في أكبر عدد من المشاركات المتتالية في نهائيات كأس أمم إفريقيا بواقع 17 مشاركة متتالية، من نسخة 1994 حتى نسخة 2025 – سيكون مطالباً بـالمبادرة ولعب ورقة الهجوم، إلا أن ذلك لا يعني المجازفة، بل يتعين اعتماد التوازن الفني والتكتيكي.

تشكيلة مرتقبة بتغييرات عديدة

وينتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب التونسي عدة تغييرات في جميع المراكز، حيث من المنتظر أن يعوّل الإطار الفني على حارس الترجي الرياضي البشير بن سعيد عوضاً عن أيمن دحمان، وأن يعوّل على عمر الرقيق محترف نادي لودوغورتس البلغاري عوضاً عن علاء غرام الذي تعرّض لـإصابة، ليكون إلى جانب منتصر الطالبي، مع إمكانية إقحام غيث الزعلوني كـظهير أيمن عوضاً عن محمد دراغر، مع الإبقاء على علي معلول كـظهير أيسر.

أما في وسط الميدان، فمن الوارد التعويل على "الحرس القديم" بقيادة الفرجاني ساسي وعيسى العيدوني في الافتكاك، ومنح الثقة مجدداً لـإسماعيل الغربي محترف ليغانيس الإسباني لـلاضطلاع بالتنشيط الهجومي، فيما قد يسجل خليل العياري حضوره كـجناح أيمن عوضاً عن سيف الله اللطيف، والانطلاق بـأنيس بن سليمان كـجناح أيسر عوضاً عن إلياس سعد، بينما يبقى فراس شواط – العارف بأجواء الكرة الليبية – الأوفر حظاً لتولي مهمة رأس الحربة.

الحكم البنيني أديسا عبدول رافيو ليغالي

هذا وستجرى المباراة بإدارة الحكم البنيني أديسا عبدول رافيو ليغالي.

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