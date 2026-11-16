تصفيات كأس أمم إفريقيا: المنتخب التونسي يلاحق الانتصار في مواجهة مصيرية أمام المنتخب الليبي

متذيل ترتيب المجموعة الثامنة



العلامة الكاملة في المباريات الثلاث المتبقية



17 مشاركة متتالية



تشكيلة مرتقبة بتغييرات عديدة



الحكم البنيني أديسا عبدول رافيو ليغالي



يواجه، غداًبـانطلاقاً من الساعة، نظيرهلحسابمن منافساتلـ، حاملاًخياراً وحيداً للإبقاء علىللنهائيات الإفريقية التي لم يغب عنهامنذوتمثل، رغم صعوبتها، فرصة لأبناء المدربلـواستعادة، في ظل سلسلة، ومن ذلك، حيث يعود آخرله إلى يوممن العام الجاري أمامبنتيجةويكتسيأهمية بالغة بعدما وجدتنفسهابعدفيأمام كل منبنتيجةبنتيجة، وفيأمامبنتيجةولتحقيقبكسبإلى، يتعين علىحسابياً تحقيقفي جميعورغم أن– الذي توّج بـويملكفي أكبر عدد منفي نهائيات كأس أمم إفريقيا بواقع، منحتى– سيكون مطالباً بـولعب، إلا أن ذلك لا يعني، بل يتعين اعتمادوينتظر أن تشهدعدةفي جميع، حيث من المنتظر أن يعوّلعلىعوضاً عن، وأن يعوّل علىمحترفعوضاً عنالذي تعرّض لـ، ليكون إلى جانب، مع إمكانية إقحامكـعوضاً عن، مع الإبقاء علىكـأما في، فمن الوارد التعويل علىبقيادةفي، ومنح الثقة مجدداً لـمحترفلـ، فيما قد يسجلحضوره كـعوضاً عن، والانطلاق بـكـعوضاً عن، بينما يبقى– العارف بأجواء– الأوفر حظاً لتولي مهمةهذا وستجرىبإدارة