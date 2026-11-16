ارتفاع صادم بنسبة 8400%.. الذكاء الاصطناعي يفاقم أزمة استغلال الأطفال جنسياً

الإحالات تقفز إلى 400 ألف حالة



"الضرر حقيقي رغم زيف الصور"



"سرعة مقلقة للغاية"



فجوات في البيانات



دعوة إلى تحرك عاجل



مؤشرات تقدم



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