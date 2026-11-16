ارتفاع صادم بنسبة 8400%.. الذكاء الاصطناعي يفاقم أزمة استغلال الأطفال جنسياً
حذّرت دراسة دولية جديدة من ارتفاع حاد في صور الاعتداء الجنسي على الأطفال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، بنسبة تتجاوز 8400 بالمائة خلال عامين فقط.
وأظهرت الدراسة أن الحالات الموثقة حول العالم ارتفعت بـأكثر من 395300 حالة بين 2023 و2025، فيما قدّر الباحثون أن أكثر من 300 مليون طفل يتعرضون سنوياً لـنوع واحد على الأقل من الاستغلال أو الاعتداء الجنسي المدعوم بالتكنولوجيا. كما رجّحت أن نحو طفل من كل أربعة قد يواجه شكلاً من أشكال الإساءة عبر الإنترنت قبل بلوغ 18 عاماً.
الإحالات تقفز إلى 400 ألف حالةوجُمعت هذه البيانات ضمن مشروع دولي كبير شارك فيه خبراء من مؤسسة Childlight العالمية لسلامة الطفل التابعة لـجامعة إدنبرة في اسكتلندا.
وقالت المؤسسة إن الإحالات المتعلقة بـمواد الاعتداء التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، والتي تلقتها الشركات التقنية وأحالتها إلى المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين، قفزت من نحو 4700 حالة في 2023 إلى أكثر من 400 ألف حالة في 2025. وتشمل هذه المواد ما يُعرف بـالصور المزيفة العميقة، التي تُنتج عبر تطبيقات "نزع الملابس" الرقمية، حيث يمكن وضع وجه طفل حقيقي على صور جنسية خلال ثوان.
"الضرر حقيقي رغم زيف الصور"ورغم أن الصور قد تكون مزيفة، أكد الباحثون أن الضرر الواقع على الأطفال حقيقي، إذ تُستخدم أحياناً في الابتزاز وطلب المال أو صور إضافية. وأشاروا إلى أن المشكلة تطال الأطفال العاديين كما تطال المشاهير.
"سرعة مقلقة للغاية"وقالت البروفيسورة ديبي فراي، المديرة العالمية للبيانات في Childlight: "السرعة التي يغيّر بها الذكاء الاصطناعي التهديد الذي يواجه الأطفال أمر مقلق للغاية. هذه الأرقام تظهر ارتفاعاً استثنائياً في البلاغات المتعلقة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي خلال عامين فقط".
وأضافت أن تحسين الرصد والإبلاغ قد يفسّر جزءاً من الزيادة، لكن النتائج تؤكد ضرورة تحرك الحكومات وشركات التكنولوجيا بسرعة.
فجوات في البياناتوحذّرت الدراسة من أن نقص البيانات الحكومية يعيق جهود الوقاية. فمن بين 103 دول ومنطقة شملها التحليل، قالت المؤسسة إن 22 فقط لديها بيانات تمثيلية.
وأوضحت أن الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الأصليين، والمهاجرين، والأطفال في البيئات الإنسانية، لا يظهرون بشكل كافٍ في البيانات.
دعوة إلى تحرك عاجلدعت Childlight الحكومات إلى التعامل مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين باعتبارهما قضية صحة عامة قابلة للوقاية، والاستثمار في قياس موثوق ومتسق. كما دعت إلى:
- زيادة مساءلة شركات التكنولوجيا
- سن قوانين تواكب التهديدات الجديدة
- بدء جهود الوقاية في سن مبكرة
مؤشرات تقدمورغم التحديات، أشارت الدراسة إلى بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها تشديد تشريعات السلامة الرقمية في عدد من الدول، وتحسين الرصد، وزيادة التركيز على الوقاية.
وأظهرت الدراسة أن الحالات الموثقة حول العالم ارتفعت بـأكثر من 395300 حالة بين 2023 و2025، فيما قدّر الباحثون أن أكثر من 300 مليون طفل يتعرضون سنوياً لـنوع واحد على الأقل من الاستغلال أو الاعتداء الجنسي المدعوم بالتكنولوجيا. كما رجّحت أن نحو طفل من كل أربعة قد يواجه شكلاً من أشكال الإساءة عبر الإنترنت قبل بلوغ 18 عاماً.
الإحالات تقفز إلى 400 ألف حالةوجُمعت هذه البيانات ضمن مشروع دولي كبير شارك فيه خبراء من مؤسسة Childlight العالمية لسلامة الطفل التابعة لـجامعة إدنبرة في اسكتلندا.
وقالت المؤسسة إن الإحالات المتعلقة بـمواد الاعتداء التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، والتي تلقتها الشركات التقنية وأحالتها إلى المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين، قفزت من نحو 4700 حالة في 2023 إلى أكثر من 400 ألف حالة في 2025. وتشمل هذه المواد ما يُعرف بـالصور المزيفة العميقة، التي تُنتج عبر تطبيقات "نزع الملابس" الرقمية، حيث يمكن وضع وجه طفل حقيقي على صور جنسية خلال ثوان.
"الضرر حقيقي رغم زيف الصور"ورغم أن الصور قد تكون مزيفة، أكد الباحثون أن الضرر الواقع على الأطفال حقيقي، إذ تُستخدم أحياناً في الابتزاز وطلب المال أو صور إضافية. وأشاروا إلى أن المشكلة تطال الأطفال العاديين كما تطال المشاهير.
"سرعة مقلقة للغاية"وقالت البروفيسورة ديبي فراي، المديرة العالمية للبيانات في Childlight: "السرعة التي يغيّر بها الذكاء الاصطناعي التهديد الذي يواجه الأطفال أمر مقلق للغاية. هذه الأرقام تظهر ارتفاعاً استثنائياً في البلاغات المتعلقة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي خلال عامين فقط".
وأضافت أن تحسين الرصد والإبلاغ قد يفسّر جزءاً من الزيادة، لكن النتائج تؤكد ضرورة تحرك الحكومات وشركات التكنولوجيا بسرعة.
فجوات في البياناتوحذّرت الدراسة من أن نقص البيانات الحكومية يعيق جهود الوقاية. فمن بين 103 دول ومنطقة شملها التحليل، قالت المؤسسة إن 22 فقط لديها بيانات تمثيلية.
وأوضحت أن الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الأصليين، والمهاجرين، والأطفال في البيئات الإنسانية، لا يظهرون بشكل كافٍ في البيانات.
دعوة إلى تحرك عاجلدعت Childlight الحكومات إلى التعامل مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين باعتبارهما قضية صحة عامة قابلة للوقاية، والاستثمار في قياس موثوق ومتسق. كما دعت إلى:
- زيادة مساءلة شركات التكنولوجيا
- سن قوانين تواكب التهديدات الجديدة
- بدء جهود الوقاية في سن مبكرة
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