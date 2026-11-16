رونالدينيو يعود للملاعب في سن 46 عاما من بوابة الدرجة الثالثة الإيطالية

عاد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، مساء الأحد، إلى كرة القدم الاحترافية في سن 46 عاما، بقميص نادي رافينا المنتمي لبطولة الدرجة الثالثة الإيطالية، بعد أكثر من عقد على آخر مباراة رسمية له.وخاض الفائز بالكرة الذهبية سنة 2005 الشوط الأول فقط من مواجهة رافينا أمام جاره فورلي، وساهم في الهجمة التي انتهت بهدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 36.ودخل رونالدينيو أرضية ملعب "برونو بينيلي" وسط أجواء احتفالية، بعدما أضاف النادي مدرجا مؤقتا يضم 1800 مقعد أطلق عليه اسم “آر 10” بهذه المناسبة.وقال نجم برشلونة السابق قبل المباراة إن "العودة إلى الملعب بعد كل هذا الوقت جميلة جدا"، مضيفا أنه جاء "ليعيش لحظة خاصة" في حياته.وكان رافينا قد أعلن في جوان الماضي تعاقده مع رونالدينيو، قبل تقديمه رسميا في اوت. ووصل اللاعب إلى إيطاليا قبل أيام قليلة فقط من المباراة.ويحتل رافينا المركز الثاني في مجموعته بالدرجة الثالثة، بفارق ست نقاط عن المتصدر سبيتسيا، في سعيه إلى العودة إلى الصعود بعدما لم يشارك في الدرجة الثانية منذ سنة 2008.