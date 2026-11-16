Babnet   Latest update 09:34 Tunis

رونالدينيو يعود للملاعب في سن 46 عاما من بوابة الدرجة الثالثة الإيطالية

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6afab865e6f297.76333786_eqikjmflonhpg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 08:59 قراءة: 0 د, 48 ث
      
عاد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، مساء الأحد، إلى كرة القدم الاحترافية في سن 46 عاما، بقميص نادي رافينا المنتمي لبطولة الدرجة الثالثة الإيطالية، بعد أكثر من عقد على آخر مباراة رسمية له.
وخاض الفائز بالكرة الذهبية سنة 2005 الشوط الأول فقط من مواجهة رافينا أمام جاره فورلي، وساهم في الهجمة التي انتهت بهدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 36.

ودخل رونالدينيو أرضية ملعب "برونو بينيلي" وسط أجواء احتفالية، بعدما أضاف النادي مدرجا مؤقتا يضم 1800 مقعد أطلق عليه اسم “آر 10” بهذه المناسبة.
وقال نجم برشلونة السابق قبل المباراة إن "العودة إلى الملعب بعد كل هذا الوقت جميلة جدا"، مضيفا أنه جاء "ليعيش لحظة خاصة" في حياته.

وكان رافينا قد أعلن في جوان الماضي تعاقده مع رونالدينيو، قبل تقديمه رسميا في اوت. ووصل اللاعب إلى إيطاليا قبل أيام قليلة فقط من المباراة.
ويحتل رافينا المركز الثاني في مجموعته بالدرجة الثالثة، بفارق ست نقاط عن المتصدر سبيتسيا، في سعيه إلى العودة إلى الصعود بعدما لم يشارك في الدرجة الثانية منذ سنة 2008.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339805

babnet

كل الأخبار...

09:34 - بكالوريا... نبذة تاريخية عن البكالوريا في تونس
09:25 - دوري الأمم الأوروبية: إنقلترا وفرنسا وبلجيكا تحجز مقاعدها في ربع النهائي.. وإسبانيا تودّع دور المجموعات بخسارة أمام الإنجليز
09:17 - محمد صالح العيّاري: تصريحات وزيرة المالية بشأن الأموال المدّخرة أُخرجت من سياقها..
09:07 - محمد شوكاني.. رحّالة تونسي يشعل النقاش بزيارته إلى أفغانستان بين حرية اكتشاف العالم واتهامات بتلميع نظام طالبان
09:02 - البطولة الختامية للتنس :زفيريف يتغلب على الصاعد خودار محققا فوزه الأول
08:59 - رونالدينيو يعود للملاعب في سن 46 عاما من بوابة الدرجة الثالثة الإيطالية
08:50 - طقس اليوم: الحرارة في انخفاض طفيف
07:09 - ميزانية وزارة الشؤون الثقافية: نواب يدعون إلى معالجة نقائص البنية التحتية الثقافية وحماية المواقع الأثرية وتكريس العدالة الثقافية
06:58 - الدعم العمومي للقطاع الثقافي يبلغ 45 مليون دينار سنة 2026 وأكثر من مليون زائر لمدينة الثقافة
06:53 - مصطفى الفرجاني: ارتفاع ميزانية وزارة الصحة إلى 6 مليارات و35 مليون دينار يساعد على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 6 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:50
12:11
06:58
05:29
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet24°
18° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
26°-14
26°-15
28°-16
23°-17
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab