65,4 بالمائة نفقات تنموية



"الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي"



"الميزانية تبقى ضعيفة"



شرع، صباح، خلال، في مناقشة، بحضوروضُبطتلمهمةلسنةفي حدود، مقابلمرسّمة بـ، أي بزيادة قدرهاوبنسبة تطور تقدّر بـ. كما ضُبطتفي حدود، مقابلسنة، بنسبة تطور تقدّر بـوتمثلمن، وتستأثربأبرز. وتستهدفرفع نسبةلـإلىبالأسعار القارة سنةوقالبـإنجعلتجزءاً لا يتجزأ منواستعرضالتي تواجه، ومنها، إلى جانبعنودعاإلىالتقليدية واعتماد، وإلى. كما دعا إلىعلى أساسلا حجمفقط.أمابـ، فقد اعتبر أنالمرصودة لـ، والمقدّرة بـوأضاف أن، في حدودأي بزيادةفي ظل. ولاحظ أنبنحومنمنمنتظل بدورها، رغم أنتكاد تكونالقادر على تحقيقودعاإلى وضعلتحقيقمن، والتحكم فيوتحسينكما دعا إلى إعطاءلـ، وومواصلة، وتدعيموإحكام