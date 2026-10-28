الحماية المدنية : 520 تدخلا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

قامت وحدات الحماية المدنية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ب520 تدخلا، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية، اليوم الخميس، في صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتوزعت هذه التدخلات بين 175 عملية نجدة وانقاذ على الطرقات، و290 عملية اسعاف في غير حوادث الطرقات، واطفاء 45 حريقا، الى جانب القيام ب10 تدخلات في مجالات متنوعة.