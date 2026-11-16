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الرابطة الثانية : حسام الحاج علي حكماً لمباراة هلال الرديف واتحاد قصور الساف

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 11:37 قراءة: 0 د, 30 ث
      
سيدير الحكم حسام الحاج علي المباراة المؤجلة لحساب الجولة السابعة لـبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بين هلال الرديف واتحاد قصور الساف، ضمن منافسات المجموعة الثانية.


وسيكون الحاج علي مرفوقاً بـالحكم المساعد الأول ناجح بن عويشة والحكم المساعد الثاني هشام أولاد علي، في حين سيكون ريان الدزيري حكماً رابعاً لـلمواجهة التي ستُقام بعد غد الأربعاء بـملعب الرديف البلدي انطلاقاً من الساعة 14:30.


وكان من المقرر أن تُجرى المباراة يوم السبت 7 نوفمبر الجاري، إلا أنها أُجّلت إلى موعد لاحق.


ويحتل اتحاد قصور الساف المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يحتل هلال الرديف المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

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