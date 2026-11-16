الرابطة الثانية : حسام الحاج علي حكماً لمباراة هلال الرديف واتحاد قصور الساف

سيديرلحسابلـلكرة القدم بين، ضمن منافساتوسيكونمرفوقاً بـ، في حين سيكونلـالتي ستُقام بعد غدبـانطلاقاً من الساعةوكان من المقرر أن تُجرىيومالجاري، إلا أنها أُجّلت إلى موعد لاحق.ويحتلبرصيد، بينما يحتلبرصيد