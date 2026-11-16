طلبة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يحرزون المرتبة الثانية في مسابقة دولية حول الامن السيبراني

أحرز فريق من طلبة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (INSAT) المرتبة الثانية في المسابقة الدولية "Hack My Robot"، التي انتظمت يوم 13 نوفمبر 2026، بجامعة نيويورك أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في إطار تظاهرة CSAW 2026 المخصصة للأمن السيبراني للأنظمة الروبوتية.ويتكون الفريق المتوج من الطلبة، محمد عزيز رحموني ومالك الطبّابي وحمزة البجاوي، الذين تمكنوا من تحقيق هذه النتيجة في منافسة دولية شارك فيها طلبة في مجال الأمن السيبراني.وتتمثل طبيعة الاختبار في تحليل منصة روبوتية والكشف عن الثغرات الأمنية التي تشوبها واستغلالها ثم عرض النتائج أمام لجنة من الخبراء.وتعد تظاهرة CSAW من أبرز التظاهرات الدولية الموجهة للطلبة في مجال الأمن السيبراني وتتناول تحديات تقنية متصلة بحماية الأنظمة الرقمية والروبوتية.واعتبر المعهد، في بلاغ له، أن هذا التتويج يعكس الكفاءات التقنية لطلبته في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتيك.