كشف علاقة غرامية ثانية لهوانغ يُطيح بأسهم "إنفيديا"

علاقة مع نائبة رئيس الشركة للرعاية الصحية



خسارة نحو تريليون دولار من القيمة السوقية



تحقيق مستقل



"لا يمكنك إقامة علاقة كهذه"



تراجعت أسهم شركةبعد أن أفادت صحيفةبأن الرئيس التنفيذيأقام علاقة غراميةمع مسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى تتبع له في العمل.وأفادت الصحيفة الأمريكية ومنافذ إعلامية أخرى بأنعقد اجتماعاً ليلة الأربعاء لمناقشة احتمالويُضاف هذا التقرير إلىالذي يواجهه هوانغ، الذي يخضع بالفعل لـبشأن علاقة مع امرأة يُزعم أنها. غير أنيتجاوز رجلاً واحداً وشركة واحدة، إذ تعمل شركة هوانغ كـ، وليس لديهووفقاً لصحيفة، أقام هوانغ، البالغ من العمر، علاقة مع، البالغة من العمر، وكلاهماوأفادت الصحيفة بأن الاثنين شوهدافي فندق خلالالذي عقدتهفيفي، وأن أحد المارة، وقدّمعرضاً للشخص لـوأفادت الصحيفة بأنرفضت الإدلاء ببيان، ولم تستجبلطلب التعليق.وانخفضت أسهمبنحوفي تداولاتحتى الساعةبتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وفقدت الشركة نحومنمنذ أن أفادت الصحيفة لأول مرة فيبأن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع شخص يُشتبه في أنهويأتي هذا التقرير الجديد بعد أن أكد هوانغ فيللشركة أنه كان، ولدىتحقق في الأمر، وقد استعانت بـلتوليوقال، أستاذفي، إنه سيكون منبعد ذلك، مضيفاً لموقعوقال جاورسكي إن الوضع قد يثير أيضاً أسئلة حول، ويرى أنه في، يحتاجإلىأثناء إجرائه تحقيقاً في