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كشف علاقة غرامية ثانية لهوانغ يُطيح بأسهم "إنفيديا"

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 08:08 قراءة: 1 د, 59 ث
      
تراجعت أسهم شركة "إنفيديا" بعد أن أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ أقام علاقة غرامية ثانية مع مسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى تتبع له في العمل.


وأفادت الصحيفة الأمريكية ومنافذ إعلامية أخرى بأن مجلس إدارة "إنفيديا" عقد اجتماعاً ليلة الأربعاء لمناقشة احتمال إقالة هوانغ.
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ويُضاف هذا التقرير إلى التدقيق المتزايد الذي يواجهه هوانغ، الذي يخضع بالفعل لـلتحقيق بشأن علاقة مع امرأة يُزعم أنها جاسوسة صينية. غير أن التأثير المحتمل يتجاوز رجلاً واحداً وشركة واحدة، إذ تعمل شركة هوانغ كـقلب نابض لثورة الذكاء الاصطناعي، وليس لديه خليفة واضح.


علاقة مع نائبة رئيس الشركة للرعاية الصحية

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، أقام هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، علاقة مع كيمبرلي باول، البالغة من العمر 48 عاماً، نائبة رئيس "إنفيديا" للرعاية الصحية، وكلاهما متزوج من أشخاص آخرين.

وأفادت الصحيفة بأن الاثنين شوهدا يتبادلان المودة في فندق خلال المؤتمر السنوي للمطورين الذي عقدته "إنفيديا" في سان خوسيه في مارس، وأن أحد المارة سجّل التفاعل، وقدّم فريق الأمن الخاص بهوانغ عرضاً للشخص لـلتوقيع على اتفاقية عدم إفصاح.

وأفادت الصحيفة بأن "إنفيديا" رفضت الإدلاء ببيان، ولم تستجب باول لطلب التعليق.
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خسارة نحو تريليون دولار من القيمة السوقية

وانخفضت أسهم "إنفيديا" بنحو 7 بالمائة في تداولات ما بعد الإغلاق حتى الساعة السابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وفقدت الشركة نحو تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ أن أفادت الصحيفة لأول مرة في 29 أكتوبر بأن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع شخص يُشتبه في أنه جاسوس.

تحقيق مستقل

ويأتي هذا التقرير الجديد بعد أن أكد هوانغ في بريد إلكتروني داخلي للشركة أنه كان غير مخلص في زواجه، ولدى "إنفيديا" لجنة مستقلة تحقق في الأمر، وقد استعانت بـمكتب المحاماة واتشل، ليبسون، روزن وكاتز لتولي التحقيق.

"لا يمكنك إقامة علاقة كهذه"

وقال بيتر جاورسكي، أستاذ أخلاقيات الأعمال في جامعة جورجتاون، إنه سيكون من الصعب على هوانغ الاحتفاظ بمنصبه بعد ذلك، مضيفاً لموقع "أكسيوس": "لا يمكنك إقامة علاقة كهذه مع شخص يتبع لك مباشرة في العمل".

وقال جاورسكي إن الوضع قد يثير أيضاً أسئلة حول ما كان يعرفه مجلس الإدارة ومتى عرفه، ويرى أنه في الحد الأدنى، يحتاج مجلس إدارة "إنفيديا" إلى إحالة هوانغ فوراً إلى إجازة إدارية أثناء إجرائه تحقيقاً في العلاقتين.

المصدر: "أكسيوس"

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