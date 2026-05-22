نيويورك تطرح تذاكر مونديال بأسعار رمزية لسكان المدينة

1,000 World Cup tickets. $50 each. All for New Yorkers.



We fought hard to make the people’s game available to the people — and won.



Let the summer of soccer begin. pic.twitter.com/CakNsxtF6b — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 21, 2026

أعلن عمدة مدينة، التوصل إلى اتفاق معواللجنة المنظمة المحلية، يتيح لسكان المدينة شراء تذاكر مباريات كأس العالم مقابلوينص الاتفاق على تخصيصتشمل حضورفي دور المجموعات ومباراتين في الأدوار الإقصائية، المقررة على ملعب، إضافة إلى توفير وسائل نقل مجانية ذهابا وإيابا للمشجعين.وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات مطولة، في ظل مخاوف لدى “فيفا” من أن يدفع هذا النموذج مدنا مستضيفة أخرى للمطالبة بإجراءات مماثلة، بما قد يشكل سابقة في سياسة تسعير تذاكر البطولة.كما تقرر اعتماد نظام قرعة خاص بسكان نيويورك فقط، مع تحديد سقف يومي لا يتجاوز، بهدف ضمان العدالة في توزيع التذاكر والتصدي لعمليات السوق السوداء وإعادة البيع.وسيتم تسليم التذاكر مباشرة إلى المشجعين قبل المباريات عبر نقاط انطلاق الحافلات المخصصة للنقل.وأكد زهران ممداني أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في تمكين سكان المدينة، وخاصة أبناء الطبقة العاملة، من حضور الحدث الرياضي العالمي، مشددا على أن مباريات كأس العالم ستقام “في قلب نيويورك”، ولذلك يجب أن تكون متاحة للجميع.وأضاف أن المبادرة ستتيح لـفرصة دخول الملاعب مقابل تكلفة رمزية مع توفير رحلة نقل مجانية.