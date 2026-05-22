نيويورك تطرح تذاكر مونديال بأسعار رمزية لسكان المدينة
أعلن عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية، يتيح لسكان المدينة شراء تذاكر مباريات كأس العالم مقابل 50 دولارا فقط.
وينص الاتفاق على تخصيص 1000 تذكرة تشمل حضور 5 مباريات في دور المجموعات ومباراتين في الأدوار الإقصائية، المقررة على ملعب ميتلايف ستاديوم، إضافة إلى توفير وسائل نقل مجانية ذهابا وإيابا للمشجعين.
وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات مطولة، في ظل مخاوف لدى “فيفا” من أن يدفع هذا النموذج مدنا مستضيفة أخرى للمطالبة بإجراءات مماثلة، بما قد يشكل سابقة في سياسة تسعير تذاكر البطولة.
كما تقرر اعتماد نظام قرعة خاص بسكان نيويورك فقط، مع تحديد سقف يومي لا يتجاوز 50 ألف مشاركة، بهدف ضمان العدالة في توزيع التذاكر والتصدي لعمليات السوق السوداء وإعادة البيع.
وسيتم تسليم التذاكر مباشرة إلى المشجعين قبل المباريات عبر نقاط انطلاق الحافلات المخصصة للنقل.
وأكد زهران ممداني أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في تمكين سكان المدينة، وخاصة أبناء الطبقة العاملة، من حضور الحدث الرياضي العالمي، مشددا على أن مباريات كأس العالم ستقام “في قلب نيويورك”، ولذلك يجب أن تكون متاحة للجميع.
وأضاف أن المبادرة ستتيح لـ1000 مشجع فرصة دخول الملاعب مقابل تكلفة رمزية مع توفير رحلة نقل مجانية.
1,000 World Cup tickets. $50 each. All for New Yorkers.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 21, 2026
We fought hard to make the people’s game available to the people — and won.
Let the summer of soccer begin. pic.twitter.com/CakNsxtF6b
