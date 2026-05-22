Babnet

السجن النافذ لمتهمين بتسريب امتحانات في الجزائر

Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 09:10
      
أصدرت محكمة سفيزف بولاية سيدي بلعباس غربي الجزائر أحكاما بالسجن النافذ في حق أربعة متهمين تورطوا في نشر مواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط خلال فترة إجرائها، في إطار تشديد السلطات الجزائرية على مكافحة الغش الإلكتروني في الامتحانات الرسمية.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين لمدة خمس سنوات نافذة، مع تسليط غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 3700 دولار أمريكي، لكل واحد منهم.


وأوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة، أنه تم يوم الأربعاء رصد حساب إلكتروني تعود ملكيته لامرأة تدعى (ب.س)، قامت بنشر موضوع امتحان مادة التربية الإسلامية عبر مجموعة على منصة “فيسبوك” أثناء سير الامتحان.


وكشفت التحقيقات أن الموضوع المسرّب وصل إلى المتهمة من طرف امرأة أخرى تدعى (ب.ن)، تعمل عون إدارة بمتوسطة “قرموش محمد”، وهو ما أكد تورط موظفين تابعين للمؤسسة التربوية في عملية التسريب.

كما تم رصد حساب إلكتروني آخر يعود لامرأة تدعى (ح.س)، مكلفة بالحراسة داخل إحدى قاعات الامتحان، حيث قامت بتصوير موضوعي امتحاني التاريخ والجغرافيا بواسطة هاتفها الجوال، قبل إرسالهما عبر تطبيق “مسنجر” إلى صفحة تحمل اسم “أولادي جنتي”، وذلك بعد مرور 15 دقيقة فقط على انطلاق الامتحان.

وعلى إثر ذلك، أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي أسفر عن توقيف المشتبه فيهم وإحالتهم على النيابة العمومية، قبل تقديمهم للمحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، بتهمة “نشر موضوع الامتحان أثناء الامتحان النهائي للتعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد”.

وبعد استكمال المحاكمة، قضت المحكمة بإدانة المتهمين الأربعة، مع إصدار أوامر بإيداعهم السجن فور النطق بالحكم.

وفي قضية منفصلة، أصدرت محكمة ميلة شرقي الجزائر، الثلاثاء، حكما بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري، ضد مترشح حر يبلغ من العمر 19 عاما، بعد إدانته بتسريب موضوع امتحان اللغة العربية.

وذكر وكيل الجمهورية لدى المحكمة أن المتهم، الذي يرمز لاسمه بـ(ش.ف)، تم ضبطه وهو يستعمل هاتفه الجوال بعد نصف ساعة من انطلاق الاختبار، ليتبين من خلال التحقيق أنه نشر موضوع الامتحان لفائدة أطراف خارجية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت صحيفة الشروق الجزائرية أن المتهم مثل أمام النيابة العمومية في اليوم نفسه، قبل إحالته على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري بتهمة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط.

وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد القضاء الجزائري على جرائم الغش وتسريب الامتحانات، في مسعى لحماية نزاهة الامتحانات الرسمية والحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية.
